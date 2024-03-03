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兒子行賄要求投給父親…宜蘭大同鄉代「1原因」上訴成功 判當選有效

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

2022年底五合一選舉，宜蘭大同鄉民代表簡進塗被控授意兒子拿錢賄賂江男，他兒子一審被地方法院判刑，簡進塗也被判當選無效。簡男不服判決提起上訴，台灣高等法院認為，兒子行賄買票，無法推斷是父親授意，且江男也沒有聽到父子對話，單一指述難以證明簡授意，故原判決廢棄，當選有效，全案不得上訴。

簡進塗參加2022年底大同鄉第三選區鄉民代表選舉，11月26日以248票當選，卻遭指控在投票前一晚，簡授意兒子在競選總部，當晚11點對有投票權的江男交付2000元賄賂現金，要求對方投票給他父親，經江男應許，事後遭人檢舉賄選

簡進塗的兒子違反選罷法被地檢署提起公訴，經地方法院判決1年6月，緩刑4年，應於判決確定之日起6個月內向公庫支付10萬元，褫奪公權3年確定；簡進塗也被判當選無效，但他不服，向台灣高等法院提起上訴。

簡進塗供稱，11月25日晚上兒子拜完票回競選總部，向他要2000元表示喝酒需要錢，他還交代兒子不要喝太晚，並沒有指示兒子拿錢去賄選；直到他被檢調帶走時，才知道兒子拿這2000元向江男買票。

不過，宜蘭地檢署依照江男供詞指出，簡男曾經去江家拜票，要江支持簡，並詢問家中幾張選票，江答稱家中2張選票，簡邀江若晚上沒事的話，一定要去他家一趟；因父子關係緊密且從事競選活動，很難想像兒子行賄之前未與父親討論，加上江男證稱給2000元時，對方希望把票投給簡進塗，還說是爸爸的意思，故主張父子共犯選罷法交付賄賂罪，對簡提起當選無效之訴。

台灣高等法院認為，江男供稱有看到簡拿錢給兒子，但沒有聽到他們講什麼，難以證明是父親叫兒子買票；而且全案只有江男單方指述，別無其他證據；再說簡男在競選期間，邀選民前往競選總部乃屬常情，無從證明簡男邀約江男前往競選總部，即認定有行賄之意，也不得因父子關係或協助競選活動及剛好在競總拿取金錢等情事，即認定是父親知悉或授意行賄，所以原判決廢棄，簡進塗當選有效，全案不得上訴。

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大同鄉民代表簡進塗涉及5合1選舉賄選案，一審被地方法院判當選無效，他不服提上訴。台灣高等法院認為，兒子買票，無法證明是父親授意，改判當選有效確定。記者戴永華／翻攝臉書
大同鄉民代表簡進塗涉及5合1選舉賄選案，一審被地方法院判當選無效，他不服提上訴。台灣高等法院認為，兒子買票，無法證明是父親授意，改判當選有效確定。記者戴永華／翻攝臉書
大同鄉民代表簡進塗涉及5合1選舉賄選案，一審被地方法院判當選無效，他不服提上訴。台灣高等法院認為，兒子買票，無法證明是父親授意，改判當選有效確定。本報資料照
大同鄉民代表簡進塗涉及5合1選舉賄選案，一審被地方法院判當選無效，他不服提上訴。台灣高等法院認為，兒子買票，無法證明是父親授意，改判當選有效確定。本報資料照

宜蘭 投票 爸爸 當選無效 競選總部 賄選 選罷法

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