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臉書洩漏陳沂手機號碼遭求償百萬 雞排妹出庭「就祝福她早日康復」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

本名鄭采勻的「雞排妹」和網紅陳沂開直播爭吵，事後在臉書粉絲專頁以「色號」方式，技巧性洩漏陳沂手機號碼全碼，被依違反個人資料保護法判刑3月，得易科罰金，案件上訴審理中；民事部分，陳沂向雞排妹求償100萬元，台北地方法院今開庭後，雞排妹受訪祝福陳沂「早日康復」，法官定3月28日宣判。

雞排妹庭後受訪指出，查詢實務見解，公布電話號碼加上戶籍地、身分證字號等個資，賠償金額大概是3千、5千，如果還有營利使用則是2萬元，她和律師也客氣地要求對方提出判賠幾十萬或上百萬的資料參考。

雞排妹說，陳沂主張損害是有很多陌生未接來電，但陳沂在直播上面曾給大家看自己的手機通訊錄只有一個人，因此除了那個人之外，其他人打給陳沂都是沒有顯示名字的不知名來電，另依陳沂所稱，開始有大量的陌生未接來電，是在一個網友公布陳沂名字、照片、LINE ID等，才開始有大量陌生來電。

她說，陳沂說自己每天以淚洗面、很難過，但陳沂已經性霸凌她長達3年時間，她都看得出來陳沂這三年過得非常快樂，看不出來有以淚洗面，且陳沂還羞辱她的律師，有精神痛苦的人應該不會去指示花店把菊花噴漆成黑色，再查她律師事務所的地址，叫花店送過去，嘲笑律師、讓粉絲去攻擊律師，陳沂不理智的行為也有被台北律師公會發文阻止。

雞排妹指出，不管怎樣，律師就是專業服務的提供者，不應該被扯進這些私人事務，陳沂如此示範不是很健康，最後無奈地笑說「我們就也祝福她早日康復」。

雞排妹委任律師蔡晴羽表示，最一開始公布手機號碼的是陳沂，且陳沂在直播中也不斷辯解，如果沒有把姓名跟手機號碼一起公布，就不構成個資法侵害，陳沂是法律背景，她自己也很自豪，所以雞排妹在直播中是基於信賴陳沂的說法，才去做後續貼文。

蔡晴羽指出，兩則貼文中第一則僅講0955，第二則有貼了6碼色號，沒有去指涉陳沂本人，也沒有明示或暗示是手機號碼，故依陳沂個人主張，雞排妹不構成個資法侵害。

她說，訴訟過程中曾和陳沂表示是否不要浪費司法資源、考慮和談，對方可提出損害金額合理依據，但陳沂都沒有提出，且本案一有進度，陳沂也不斷對外說要給「黑菊姐」一個前科，用非常嬉笑怒罵方式去表達情緒，對於陳沂是否真的有一百萬的損害感到存疑。

2021年5月8日，陳沂開直播指責遭雞排妹狂叩20通電話，雞排妹晚間加入直播與陳沂對嗆，先說出陳沂的手機門號前4碼，隔天於臉書貼出6碼的「色號」卡，數字即是陳沂手機的後6碼，陳沂提告，二審依違反個資法判3月得易科罰金之刑，案件上訴第三審審理中。

雞排妹（圖）以「色號」技巧性洩漏陳沂手機號碼，陳沂提告求償100萬元，台北地方法院定3月28日宣判。記者林孟潔／攝影
雞排妹（圖）以「色號」技巧性洩漏陳沂手機號碼，陳沂提告求償100萬元，台北地方法院定3月28日宣判。記者林孟潔／攝影
雞排妹以「色號」技巧性洩漏陳沂手機號碼，陳沂提告求償100萬元，台北地方法院定3月28日宣判。圖為雞排妹（右）與律師蔡晴羽（左）。記者林孟潔／攝影
雞排妹以「色號」技巧性洩漏陳沂手機號碼，陳沂提告求償100萬元，台北地方法院定3月28日宣判。圖為雞排妹（右）與律師蔡晴羽（左）。記者林孟潔／攝影

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