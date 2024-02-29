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台中這社區從沒辦過中秋餐會 里長候選人花2萬辦涉賄

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市民蔡丞柏在前年參與太平區德隆里長選舉，但他明知里內新德隆社區過去未曾辦過中秋餐會，但蔡仍委由該社區管委會主委，舉辦中秋餐會，蔡花2萬在社區外準備100人的餐點，提供炒麵、血湯等給住戶食用，蔡與助理穿背心到現場拜票，二審今宣判，判蔡1年8月徒刑、褫奪公權3年。

判決指出，蔡丞柏是前年第四屆太平區德隆里里長候選人，明知該里新德隆社區有百人居住，但過去未曾辦理過中秋餐會，也無經費籌辦餐會，但他委由該社區鄭姓主委，以管委會名義舉辦中秋餐會，另花費2萬元委由業者準備百人分量的炒麵、豬血湯、爌肉、炸物等餐點，在前年9月9日晚間在社區外設攤，提供該社區住戶取用。

蔡與助理當時身穿競選背心到場，在現場發放扇子、筆、面紙等宣傳品，向現場取用餐點的住戶拜票。

蔡被檢方依違反選罷法罪起訴，台中地院審理時，蔡坦認犯行，法官依行求不正利益罪，判蔡1年10月徒刑、褫奪公權3年。

全案上訴台中高分院後，合議庭仍維持一審認定，不過刑度略減，撤銷改判蔡1年8月徒刑、褫奪公權3年，可上訴。

台中市太平區德隆里長候選人蔡丞柏，在前年間花2萬元在里內社區辦中秋餐會，向選民拜票，二審依違反選罷法，判蔡1年8月徒刑。。圖／本報資料照
台中市太平區德隆里長候選人蔡丞柏，在前年間花2萬元在里內社區辦中秋餐會，向選民拜票，二審依違反選罷法，判蔡1年8月徒刑。。圖／本報資料照

中秋 拜票

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