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曳引車司機國道低頭撿藥膏 追撞擠壓夫妻致死賠1640萬換緩刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國道1號北向17公里處追撞事故，貨櫃曳引車追撞前車，2人送醫不治。記者李隆揆／翻攝
國道1號北向17公里處追撞事故，貨櫃曳引車追撞前車，2人送醫不治。記者李隆揆／翻攝
貨櫃曳引車江姓司機，去年9月行經國道1號北向17公里處，低頭撿拾酸痛藥膏，追撞前方因車流回堵的3車，釀4車車禍，其中夫妻陳、王的車輛遭嚴重擠壓變形，2人重傷送醫不治。江姓司機與死者家屬和解，賠償3名家屬共1640萬元。士林地方法院依過失致死罪，判處6月可易科罰金之刑，緩刑2年。

全案案起源於，去年9月16日中午12時許，江姓司機駕駛貨櫃曳引車，行經國道1號北向17公里400公尺處，涉低頭撿拾酸痛藥膏，沒注意前方車流回堵，掉落排檔桿旁痠痛藥膏，未減速直接追撞前方3車，其中陳、王的車輛，遭嚴重擠壓到內側護欄，2人當場失去生命徵象，受有多重性外傷，送醫急救不治，江姓司機遭依過失致死罪嫌起訴。

江姓司機認罪，坦承當時低頭撿痠痛藥膏才肇事。此案道路交通事故分析指出，江姓司機無酒駕、無違反速限規定，行車過程因分心，未減速追撞前車。

雙方日前調解，談妥江姓司機以740萬元、600萬元、300萬元，共1640萬元賠償3名死者家屬，全案已由強制險分別賠償3人各175萬、175萬、50萬元等，共計400萬元，江姓司機將再賠償剩餘1240萬元。

全案調解成立，依簡易判決處刑。法官認為，江姓司機一時疏失，致罹刑章，犯後已坦承犯行，並與告訴人調解成立且已履行，足認歷此偵審程序後，當能知所警惕，依過失致死罪判處6月徒刑，可易科罰金，宣告緩刑2年。

國道1號北向17公里處追撞事故，貨櫃曳引車追撞前車，2人送醫不治。記者李隆揆／翻攝
國道1號北向17公里處追撞事故，貨櫃曳引車追撞前車，2人送醫不治。記者李隆揆／翻攝
國道1號北向17公里處追撞事故，貨櫃曳引車追撞前車，2人送醫不治。記者李隆揆／翻攝
國道1號北向17公里處追撞事故，貨櫃曳引車追撞前車，2人送醫不治。記者李隆揆／翻攝
國道1號北向17公里處追撞事故，貨櫃曳引車追撞前車，2人送醫不治。記者李隆揆／翻攝
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