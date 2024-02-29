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林秉樞被爆特權疫苗…女翻拍接種資料涉犯個資法 雙方和解處分不起訴
林秉樞遭媒體人朱凱翔爆料接種「特權疫苗」，林提告洩漏疫苗接種紀錄的台北市立聯合醫院主任侯君穎、婦產科醫師陳菁徽及朱凱翔，另也提告一名陳姓女子也涉嫌反個資法。因雙方達成和解，林秉樞撤告，台北地檢署今將陳女不起訴。
朱凱翔2021年12月13日在臉書粉專「不演了新聞台」爆料，林秉樞打特權疫苗，公布林打疫苗的紀錄。
衛福部調查發現，朱凱翔的資料來自侯君穎，由侯翻拍聯醫系統傳給陳菁徽，陳再外流給朱，檢方認定3人共犯個資法等罪，起訴3人。侯君穎賠償林28萬元，錢已入袋，林還要向陳、朱求償120萬元。
林秉樞後來也提告侯君穎與陳菁徽的友人陳女涉濫用個資，經調查，陳女涉翻攝醫院系統畫面，轉傳照片至社群媒體群組，朱凱翔也在該群組內，再由朱凱翔轉發照片。雙方已達成和解，林秉樞撤告。北檢今偵結，陳女獲不起訴處分。
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