王育敏、羅智強4人批蘇嘉全到印尼謀私利 二審逆轉免賠理由曝光

立委王育敏、羅智強、台北市議員游淑慧、國民黨文傳會副主委黃子哲4年前開記者會指控時任總統府秘書長蘇嘉全、前立委蘇震清私下帶國營事業高層赴印尼會晤當地政要圖個人私利。蘇嘉全提告求償，一審判王育敏等人應連帶賠償200萬元並登報道歉；案件上訴，台灣高等法院今逆轉改判4人免賠，可上訴。

高院指出，蘇嘉全歷任多屆立法委員，並曾擔任立法院長及總統府秘書長，位居要職，是否涉及利用職位牟取私利，損害國家權益，是與公共利益有重大關聯，有高度公益性質，屬於可受公評事項，應適度減輕王育敏等人發表言論的合理查證標準。

高院認為，王育敏、游淑慧等人記者會言論是參考電報內容，或經查證相關網站資料，並非欠缺合理懷疑基礎，用語雖較為苛刻，但難以認定是不法發表言論，也非故意虛構事實侵害蘇嘉全的言論。

高院指出，羅智強雖以「遂其個別私利的政客」、「太上部」等字詞影射蘇嘉全，用語稍屬尖酸，足以令人感到不快或難堪，但是針對可受公評重大公益事項評論，屬言論自由範疇，難認構成不法侵權行為。

蘇嘉全主張，王育敏等人2021年7月20日在國民黨部召開記者會，不實指控他和蘇震清2017年透過人力仲介集團安排到印尼，排除政府部會、駐外館處，控制國營事業謀取私利。他當天嚴正澄清後，王育敏等人隔日再開記者會持續發布不實內容，也未向他求證，嚴重汙衊他的名譽，要求王育敏等人賠償200萬元，並登報道歉。

王育敏等人抗辯，羅智強和游淑慧接獲外交部內部人員匿名檢舉，指蘇嘉全、蘇震清刻意規避駐外代表處，利用國營事業進行經貿活動謀私利，也有駐印尼代表處的電報佐證；4人本於對外交事務的認識，向多位外交官求證，也查證國營事業出訪報告等，確認電報所指事件為真。

再者，印尼案與我國經貿外交利益相關，屬於可受公評事項，四人開記者會是要求政府深入調查，屬於合理評論；縱使新聞稿中「吃銅吃鐵吃國家」用語尖銳刻薄，也是表達主觀價值，為合理評論。