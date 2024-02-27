音樂教室百萬做隔音仍遭鄰居控訴打鼓吵 現場一測…法院駁回了

男子提告鄰居鼓聲擾鄰要求賠償，遭法院駁回。圖／本報資料照片

嘉義市何姓男子的鄭姓鄰居開設教授打鼓樂音樂教室，何男聲稱受打鼓聲噪音困擾、身心受創，因而患有睡眠障礙，提告禁止演奏、賠償30萬元。鄭男抗辯，已施作高規格隔音牆，符合噪音管制規定，何男3年來不斷檢舉，警方和其他鄰居都沒有聽到擾鄰聲響。法院依據環保局監測工作室鼓聲遠低於管制標準，駁回損害賠償告訴。可上訴。

何男表示，鄭男登記設立音樂工作室，從2021年6月起進行爵士鼓敲擊、團練、教學，低頻震耳欲聾聲響每日透過共用壁受到喧囂及震動聲響侵入，超越一般人社會生活所能容忍，造成他身心受創無法安眠與休息，他和家人經常被迫離家數小時，他也因此患有睡眠障礙，需服用輔助睡眠藥物。因此提告禁止鄭男為爵士鼓敲擊、團練、教學。並應賠償30萬元。

鄭男抗辯，2021年間花費100多萬元施作符合國際標準的「立方體六面隔音工程」。雙方房子位於第三類噪音管制區，其晚間噪音標準為60分貝、夜間標準為55分貝，不管任何時段都沒有超過夜間標準55分貝。

鄭男表示，何男從2021年到2023年間曾多次認為發出聲響妨害他生活安寧而向派出所報案，警員多次到場處理，也向周遭鄰居查訪，員警及鄰居都沒有聽到有發出聲響而有擾亂鄰居安寧的行為。

法院審理，雙方住家位於嘉義市政府公告的第三類噪音管制區。晚上7、8點，管制音量為62分貝。2023年12月26日會同嘉義市環保局，測量演奏電子鼓音量，工作室測得75.1分貝，一般爵士鼓，音量為89.9分貝；隔壁是何男的廚房，電子鼓演奏時測得音量為29.6分貝，一般爵士鼓，測得的音量為43.2分貝。都遠低於晚間管制音量62分貝。警方查訪紀錄也沒有妨礙鄰居安寧秩序之行為。也難以認為睡眠障礙，與鄭男演奏爵士樂有因果關係。

法官認為，無法證明鄭男有侵害行為，何男請求損害賠償，及禁止爵士樂演奏、團練、教學，沒有理由，應予駁回。