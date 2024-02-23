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離婚了要退保！銀行少東拿回100萬元保金 涉貪前議員林穎孟恐被羈押

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離婚了要退保！銀行少東拿回100萬元保金 涉貪前議員林穎孟恐被羈押

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

時代力量黨前台北市議員林穎孟被控詐領助理費26萬元涉貪，林女偵查中以100萬元交保，辦保人為銀行「少東」；「少東」上月與林女離婚聲請退保，台北地院今天傳喚林女，要求晚間10時前補足保證金，籌不出錢林女有羈押風險。

法官今天下午開庭傳喚林穎孟、同案共犯即林女前男友葉曜彰進行準備程序，審問完葉曜彰後，請林穎孟單獨留下。

法官向林穎孟表示，先前的具保人已聲請辦退保獲准允，要求林女提出同樣100萬元保證金，以防因重罪而逃亡，法官還命林女今天晚間10時前籌足款項，要暫時將她留置在法院拘留室。

林穎孟告訴法官，自己沒有犯罪，沒有交保必要，她名下有房產，是家人買的，目前還有300萬元的貸款；林女的律師說，林女現在無固定收入，盼以其他方式替代。不過，林女如屆時無法籌錢，很可能要面對羈押的風險。

檢調2022年3月22日兵分6路搜索、約談林穎孟，檢方2022年3月23日凌晨依貪汙利用職務詐領財物罪諭令以100萬元交保，林女當天覓保8小時，由某銀行「少東」協助籌足保金。

關於被控貪汙，林穎孟曾否認詐領助理費，辯所聘的助理都是在做組織工作，有交付工作成果，薪水則是他們應得的。

依檢方起訴，林穎孟2018年12月25日聘葉曜彰為公費助理，2020年3月1日葉成立米達克星球公司自任負責人，聘郭女為公司的設計師，而林穎孟為保留葉的議員助理費用，同意將郭女充任議會公費助理，涉嫌貪汙26萬元。

台北市前議員林穎孟。圖／聯合報系資料照片
台北市前議員林穎孟。圖／聯合報系資料照片

林穎孟 貪汙

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