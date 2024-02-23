緩刑沒了！雲林前議員蕭慧敏賄選每票1000元 最高法院判關2年定讞

雲林縣前縣議員蕭慧敏前年競選連任時，以每票1000元為代價賄賂多位選民，她被判決當選無效確定，職缺由前口湖鄉長林哲凌遞補；蕭慧敏一審被依選舉罷免法交付賄賂罪判刑2年，緩刑5年，二審撤銷她的緩刑，最高法院駁回上訴，蕭慧敏被判刑2年定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

蕭慧敏2022年登記參選雲林縣議員，為了讓自己順利連任，同年10月間她交付現金給4名樁腳，囑託以每票1000元為價碼行賄選民，請求選民投票支持她，最終被檢警查獲，檢方依違反選罷法起訴，並提當選無效之訴。

蕭慧敏坦承犯行，一審認蕭慧敏犯選罷法交付賄賂罪判2年徒刑，並宣告緩刑5年，褫奪公權5年，應向公庫支付100萬元；蕭慧敏未上訴，但檢方針對緩刑部分上訴，主張政府三令五申嚴格查察賄選，維護選舉公平，但蕭慧敏從事政治工作多年，多次連任縣議員，卻帶頭買票賄選，犯罪情節嚴重，嚴重破壞選風，不值宣告緩刑。

檢方認為一審法院僅因蕭慧敏無前科、坦承犯行，就給予緩刑，著實令人痛惜，況且蕭慧敏並非真心悔過，她在偵查之初並未完全坦承賄選，直到法院羈押庭時，為避免遭裁定羈押，才迫於無奈坦承犯行。

台南高分院二審指出，蕭慧敏坦承全部犯行，已依法減刑，不能再以此做為宣告緩刑的單一審酌事項，且蕭慧敏預計賄選的票數，除已交付或行求票數合計64票外，還有176名選民來不及交付賄賂，顯然不是只對至親好友偶發的賄選行為，而是具規模、組織、系統及計畫性。