快訊

彰化小學生三姊弟過馬路遭撞！大姊今生日卻跟死神拔河

翻轉！元宵節後「3生肖」運勢飆升 福澤無邊、錢財富貴擋不住

閨密變小姑！她怨婚後「原形畢露」12年友誼破裂 網不挺：回家當公主

緩刑沒了！雲林前議員蕭慧敏賄選每票1000元 最高法院判關2年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

雲林縣前縣議員蕭慧敏前年競選連任時，以每票1000元為代價賄賂多位選民，她被判決當選無效確定，職缺由前口湖鄉長林哲凌遞補；蕭慧敏一審被依選舉罷免法交付賄賂罪判刑2年，緩刑5年，二審撤銷她的緩刑，最高法院駁回上訴，蕭慧敏被判刑2年定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

蕭慧敏2022年登記參選雲林縣議員，為了讓自己順利連任，同年10月間她交付現金給4名樁腳，囑託以每票1000元為價碼行賄選民，請求選民投票支持她，最終被檢警查獲，檢方依違反選罷法起訴，並提當選無效之訴。

蕭慧敏坦承犯行，一審認蕭慧敏犯選罷法交付賄賂罪判2年徒刑，並宣告緩刑5年，褫奪公權5年，應向公庫支付100萬元；蕭慧敏未上訴，但檢方針對緩刑部分上訴，主張政府三令五申嚴格查察賄選，維護選舉公平，但蕭慧敏從事政治工作多年，多次連任縣議員，卻帶頭買票賄選，犯罪情節嚴重，嚴重破壞選風，不值宣告緩刑。

檢方認為一審法院僅因蕭慧敏無前科、坦承犯行，就給予緩刑，著實令人痛惜，況且蕭慧敏並非真心悔過，她在偵查之初並未完全坦承賄選，直到法院羈押庭時，為避免遭裁定羈押，才迫於無奈坦承犯行。

台南高分院二審指出，蕭慧敏坦承全部犯行，已依法減刑，不能再以此做為宣告緩刑的單一審酌事項，且蕭慧敏預計賄選的票數，除已交付或行求票數合計64票外，還有176名選民來不及交付賄賂，顯然不是只對至親好友偶發的賄選行為，而是具規模、組織、系統及計畫性。

二審認為，蕭慧敏以現任議員身分賄選，嚴重妨害選舉的公正、公平與廉潔，嚴重影響選風，且賄選情節不輕，蕭慧敏是犯罪主要得利者、主導者，不是被動配合，認為不宜宣告緩刑，故判決撤銷緩刑，其餘維持一審判決；最高法院駁回上訴，全案定讞。

雲林縣前議員蕭慧敏賄選，最高法院判刑2年定讞。本報記者／翻攝
雲林縣前議員蕭慧敏賄選，最高法院判刑2年定讞。本報記者／翻攝

最高法院 樁腳 當選無效 議員 賄選 選罷法

延伸閱讀

苗栗縣議員黃聲全「這餐我請」涉賄 二審今維持判3年10月

國中學歷密醫執業30年 造成病患小病變大病 檢方起訴建請不宜緩刑

博弈水房年洗錢90億 涉案20人「態度良好」均獲緩刑

台中消防局公務員上班看中醫詐296元加班費 二審獲緩刑

相關新聞

母嗜賭狂討錢...女兒拿刀殺死她錄影哭「這世無緣」 判5年10月定讞

台中市吳姓女子不堪母親沉迷賭博要錢，害家破人亡，又割捨不下親情，失控持水果刀弒母後，再拿手機朝遺體錄影，泣訴「我們這世無...

緩刑沒了！雲林前議員蕭慧敏賄選每票1000元 最高法院判關2年定讞

雲林縣前縣議員蕭慧敏前年競選連任時，以每票1000元為代價賄賂多位選民，她被判決當選無效確定，職缺由前口湖鄉長林哲凌遞補...

337人春節休假遭記過 台鐵產業工會批勞動部律師開庭講「屁話」

台鐵產業工會2017年春節發起依法休假活動，事後有337人被送考成委員會記過懲處，工會向勞動部申請不當勞動行為裁決被駁回...

台南婦施暴新生兒不治 想接回次子照顧卻因這原因被駁

台南林姓婦人智能不足，1年多前面對當時2歲長子及剛出生沒幾個月長女照護壓力，不耐長女哭鬧施暴致傷重不治，一審認她心智缺陷...

影／高雄男上班前貪杯 2度酒駕還動歪腦筋險吞「拒測」代價

高雄50歲吳姓男騎士昨天11時許行經鹽埕區北斗街與北端街口時，因騎車搖晃遭警攔查，因他散發酒氣，警依法向他實施酒測，過程...

控K教授、最強菜農合體拍片抹黑 逾告訴期...杏仁哥慘吞敗

挺韓直播主杏仁哥（黃育全）控訴最強菜農（林佳新）、直播主林仕鵬、K叫獸（林駿朋）、郭姓韓粉等4人，拍攝散布不實影片抹黑他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。