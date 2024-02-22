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「背包狂人」為破壞仿冒品...遠端遙控引爆內湖軍用品店 判刑3年10月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

「背包狂人」創辦人劉姓男子，去年10月間，為破壞他認為的仿冒商品，以爆破專長，自製點火器連接汽油瓶，將點火裝置放在北市內湖翔穩軍品店內背包，遠端遙控引爆縱火。士林地方法院今宣判，依放火燒燬現有人所在建築物未遂罪，判處3年10月徒刑；持有毒品罪部分處拘役40日，可易科罰金。

33歲劉男曾是海軍陸戰隊爆破中隊中士退役，服役期間習得相關爆破技能，日前在臉書指控店家販賣的板凳包涉仿冒抄襲案。

判決指出，劉男僅因與告訴人的商業糾紛，去年10月7日備妥盛裝混有汽油和遙控點火器的點火裝置，親自到翔穩軍品，趁客人較少時假裝選購商品，在店員不注意時，把點火裝置放入商店販售的背包後離去，當晚8時許店員下班後，劉男開車行經店外，遠距遙控引燃火勢，店內商品迅速延燒，大量商品燒燬失去效用。

幸好，北市消防局獲報到場撲滅火勢，救出受困5樓的2人，疏散2樓1人、4樓1人，販售區裝潢、牆面燻燒，擺放商品燒熔，辦公室、會議室、倉庫裝潢、物品受煙燻黑，火勢未波及其他樓層及建築物。

火災鑑定報告認「人為縱火」點燃爆竹煙火引燃汽油致起火燃燒。火調人員透過X光檢視現場燒毀殘骸，發現1台「自行改良」帶天線電子儀器、4顆電池的焦黑遙控點火器，其金屬引線黏在背包殘骸，背包內燒熔的塑膠瓶蓋查出有紙管連接金屬引線，燒毀物中驗出含有汽油成分，點火器含有爆竹類煙火類火藥成分。

警方在案發後3天持搜索票、拘票在桃園楊梅山區住處查獲劉男，並起出點火裝置電子遙控器等物證，同時還查獲大麻毒品3包，驗餘合計淨重約14公克及1組大麻煙油，劉男遭移送法辦後、羈押獲准。劉男自稱，大麻是在苗栗縣某音樂祭會場，向不詳外籍人士購買。

監視器畫面顯示，劉男拿取架上背包，並在監視器死角將背包放回架上，後續劉男車輛經過店面，店內角落突然起火燃燒。翔穩軍品人員證稱，當天只有劉男拿過起火的背包，且劉男當天特別戴口罩、帽子喬裝，進門就走到角落放置包包處，透過身形特徵仍可辨識出他的身分，當時店員問他「先前索討物品是否拿到」劉男有回應、抱怨後離去，店面打烊有將此事告知老闆。

合議庭認為，全案不符自首及刑法19條減刑要件，劉男自稱犯罪動機是為「想破壞仿冒商品」才會遠端遙控縱火，但仍無從正當化其放火犯行。全案依放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪，判處3年10月徒刑，又持有第二級毒品罪，判處拘役40天，可易科罰金。可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

劉男案發前曾進入店內試背後背包。記者蕭雅娟／翻攝
劉男案發前曾進入店內試背後背包。記者蕭雅娟／翻攝
警消在軍用品店找到遙控點火器。記者蕭雅娟／翻攝
警消在軍用品店找到遙控點火器。記者蕭雅娟／翻攝
「背包狂人」創辦人劉尚燁。圖／聯合報系資料照片
「背包狂人」創辦人劉尚燁。圖／聯合報系資料照片
警方在劉男住處查獲點火裝置電子遙控器、電線、焊槍、鉗子等物證。圖／本報資料照片
警方在劉男住處查獲點火裝置電子遙控器、電線、焊槍、鉗子等物證。圖／本報資料照片

大麻 毒品 縱火

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