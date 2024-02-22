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李登輝當總統就偷渡來台...陸男領遺失手機 30年假身分露餡

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

李姓男子是大陸偷渡客，經林姓男子同意使用他身分在台生活，孰料日前因紅米Redmi手機遺失，被人撿至派出所，意外被警方戳破假冒身分。李男供稱，用林男的身分在台生活逾30年，「李登輝當總統時就偷渡來台」，雖居無定所、無妻無子，但已經很習慣台灣生活，也結交不少好朋友，感嘆「自投羅網」被遣返大陸。

中正二分局泉州街派出所8日下午1點多接獲民眾報案，拾獲一台紅米Redmi手機，正要通知失主，手機剛好就來電，電話那頭友人問「手機在哪裡？」員警回「剛被人撿到派出所」，告知領取地點。

手機失主李男（64歲）在友人陪同下，一起至派出所領手機，警方依規定查證身分，由於李男是偷渡客，在台沒有身分，遂用假冒多年的林男身分證字號（民國51年次）給員警，員警一查赫然發現林男是公共危險通緝犯。

警方起初要以通緝犯程序逮捕他，但發現照片跟本人不相符，詢問「是否知道自己被通緝」，李男支吾其詞，員警懷疑他假冒身分，帶他至派出所、專勤隊採驗指紋，孰料都沒有資料；儘管李男堅稱他就是林男，但他始終拿不出其他相關文件。

經員警勸說，李男最終卸下心防，坦承自己姓李，用林男的身分證字號在台灣生活逾30年，那時候還是李登輝當總統時，會用林男身分，是來台時跟對方要好，又年紀相近，經他同意才特別背下來的，這30年來遇到警察都蒙混過關，孰料因領手機「自投羅網」露餡，很無奈。警詢後李男被依違反入出國及移民法移送台北地檢署，檢方訊後請回，交移民署做後續遣返流程。

李姓男子是大陸偷渡客，冒用他人身分在台生活逾30年，卻因為手機遺失，意外被警方發現他身分，遭遣返大陸。記者翁至成／翻攝
李姓男子是大陸偷渡客，冒用他人身分在台生活逾30年，卻因為手機遺失，意外被警方發現他身分，遭遣返大陸。記者翁至成／翻攝

偷渡 移民署 通緝

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