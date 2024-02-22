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警上山打獵遭誤擊亡 凶嫌收押、2親友交保
南投謝姓警員與范姓表哥、詹姓兄弟上山打獵，謝卻中彈身亡；檢警查出，同行3人疑為掩飾犯行串供滅證，事後詹兄坦承誤擊，昨天訊後依殺人、違反槍砲彈藥刀械管理條例等移送南投地檢署，檢察官聲押詹兄獲准，另兩人10萬元交保候傳。
警方調查，謝員具原住民身分，去年因健康問題請長假，預計今年6月退休，本月18日深夜與范男及詹姓兄弟至國姓山區狩獵，疑因山路陡峭、視線不良，詹姓兄長手持獵槍失足跌跤，造成槍枝走火，走在他前方的謝員被子彈擊中死亡。
由於詹姓兄弟並非原住民，持槍上山打獵已屬違法，更誤擊他人致死，疑為掩飾犯行，與胞弟及范男串供滅證，聲稱事發當時兩人不在場；范男也證稱，詹姓兄弟檔中途離開去抓溪蝦，而他未攜槍入山，當時山區還有其他獵人。
但檢警對3人說詞存疑，前天帶范男重回現場模擬事發經過，二度勘驗搜山時，發現謝男生前所背的竹簍，因簍中有獵物卻距案發點數百公尺遠，疑遭丟棄；檢警針對深夜抓溪蝦、打獵沒帶槍等均疑點反覆詰問，范男眼見無法隱瞞，全盤托出。
警方表示，前晚帶回3嫌，並從各自住處起獲涉案槍枝3把，連同案發時遺留在現場的獵槍，共查扣4把自製獵槍比對；昨帶同詹姓主嫌重回現場模擬，詹也坦承誤擊，檢察官訊後聲押詹兄獲准，另兩人10萬交保。
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