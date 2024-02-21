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國土犯罪查扣犯罪所得20億 法務部：彰檢阻絕中部5縣市汙染

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

彰化地檢署國土犯罪查緝組去年獲得公務人員傑出貢獻獎，接受總統蔡英文表揚，法務部今天表揚團隊檢察一體辦案經驗、精神，法務部認為，檢察官們傳承堅守社會正義防線的典範價值，並有效打擊國土犯罪。

法務部檢察司說，彰化地檢署團隊帶領「檢警調環稅」跨域機關，主動偵辦社會矚目破壞國土、河川、農地案件，近4年來查扣犯罪不法所得20億元，命義務人補繳漏稅12億元，還查扣及聲請沒收犯罪工具達100部以上。

檢察司說，辦案團隊成功阻絕中台灣台中、苗栗、彰化、南投、雲林5縣市1萬多公頃農田灌溉及農地汙染，協助行政機關即時移除汙染，還地於民。

檢察司說，彰化地檢署橫向整合政府機關專業及能量，建置「彰化檢警調環稅偵查團隊」，提供有效可行的辦案模式，再經由具體案件解析犯罪原因，團隊成員獲聘擔任環境部法規會委員、查緝環保犯罪諮詢委員，甚至參與中央環保法規修法。

檢察司表示，彰化地檢署展現打擊國土犯罪的決心，對司法及行政法令熟悉度、信念已為樹立標竿，更將持續在司法官學院、環境部國家環境研究院傳遞團隊整合理念及技術，培養團隊默契及共識，以利共同壓制國土犯罪。

法務部今天表揚彰化地檢署國土犯罪查緝組。記者王聖藜／攝影
法務部今天表揚彰化地檢署國土犯罪查緝組。記者王聖藜／攝影

彰化 法務部 環境部 農地

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