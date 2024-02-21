「同開科技」涉不法承受2千餘萬債務 負責人許偉良200萬交保

同開科技公司、現已更名隆銘綠能公司前實際負責人許偉良，2019年間因同開科技繼受啟赫公司擔任八德外役監新建工程案，使同開科技不法承受債務2000餘萬元，涉犯證券交易法、商業會計法。台北地檢署昨傳喚許偉良、板信租賃的莊姓及陳姓人員到案，原命許偉良600萬交保，後來降保200萬、莊10萬交保、陳20萬交保。

許偉良是飯店大亨許文通之子、陳儀潔的丈夫，兩人先前分別擔任隆銘綠能的實際負責人及副董事長。

隆銘綠能成立於1996年，前身為1977年成立的永勝工程公司，經營傳統水電工程業務，2005年跨足土木營建工程服務，2008年起推動綠能環保業務，進駐桃園環保科技園區建置汙泥處理廠。去年完成公司更名，同開科技工程股份有限公司改為隆銘綠能科技工程股份有限公司。

檢方查出，2019年間，許偉良因同開公司繼受啟赫公司擔任八德外役監新建工程案，過程中涉嫌使同開公司不法承受啟赫公司原積欠板信租賃公司的債務2000餘萬元，涉有證券交易法第171條第1項第2款非常規交易、商業會計法第71條第1項等罪嫌。

檢方昨日傳喚許偉良、莊姓及陳姓人員到案說明。訊後原諭知許偉良600萬交保，後來降保200萬、莊10萬交保、陳20萬交保。

去年12月底，檢察官傳喚同開營造董事長溫雅貴、同開營造楊姓財務長等人到案，訊後命溫雅貴90萬交保、楊女60萬交保。

檢方去年也查出，2017年起，許偉良未依照公司相關程序進行海外投資，造成公司損失上億元；2017至2019年間，他涉嫌浮報員工薪資達數百萬，涉犯特別背信罪。此外，2019年至2022年間，許偉良涉嫌以不實發票核銷1000萬餘元，涉犯證券交易法非常規交易罪嫌。

去年10月間，北檢揮調查局台北市調查處搜索許偉良住居處，訊問許偉良、陳儀潔及公司主管等7人，訊後檢方諭知許偉良2000萬交保、陳儀潔1000萬交保、簡姓主管50萬交保、李姓主管20萬交保、登記負責人洪榆舜10萬交保、楊姓主管5萬交保，另一名楊姓主管請回。全案朝涉犯特別背信罪、非常規交易及偽造文書等方向偵辦。