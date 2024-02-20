米客邦募資預售電競手機交不了貨 北檢不起訴：難證明詐欺

示意圖。圖／聯合報系資料照片

伊瑪格科技有限公司（米客邦）謝姓負責人去年在募資平台募資預售「紅魔8 Pro電競手機」，國家通訊傳播委員會（NCC）否准申請，謝無法如期交貨，遭提告涉嫌詐欺。台北地檢署今偵結，因難以證明謝在募資時就有詐欺犯意，罪嫌不足，處分不起訴。

去年3月間，謝在募資平台flyingV募資預售努比亞（Nubia）公司推出的紅魔8 Pro電競手機，透過「跨境直送」方式引入手機。

由於電競手機屬於無線通訊設備，須經NCC審驗核准，才可引入。據了解，謝未待NCC核准申請，同時在網路集資預售，後來遭NCC否准申請。

NCC否准該申請後，謝無法如期引入商品，此時已預售電競手機932支，募得約2300萬元。謝無法如期交貨給消費者，遭消費者提告涉嫌詐欺。

檢察官偵辦，考量難以證明謝在募資平台販售電競手機時，已有詐欺犯意，因罪嫌不足，處分不起訴。據悉，謝目前已償還部分款項給消費者。