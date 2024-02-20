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國中畢當密醫30年 「許醫師」被訴
彰化檢警近期查獲執業多年的老密醫，僅有國中學歷的許姓男子，曾在診所擔任醫療助理，自稱「許醫師」在鹿港開業看診長達30年，去年底才被查獲。彰化地檢署檢察官發現，許男隨便開藥治療，病患小病變大病，檢方認為他草菅人命，將他依違反醫師法起訴，建請法院不宜緩刑。
彰化社頭去年也有名高職學歷的林姓男子，2013年起以「林醫師」自稱看病，月收入高達1、20萬元，後來被查獲判刑1年5月；2021年出獄後，又開始當密醫看診，去年7月再度被查獲，警方查獲大批過期廢棄藥品。彰檢依違反醫師法提起公訴，要求法院加重判刑。
檢警調查，68歲許姓男子因曾被診所非法雇用為醫療助理6年，許僅國中畢業，未受過醫學科系教育，但他從1983年起，斷斷續續行醫長達30年，偽稱自己是「許醫師」，在鹿港開診所看診，還以英文寫病歷、開藥、注射藥劑等。
起訴書指出，許男看診前10年，給藥單日收費80元、2日150元、3日200元， 注射藥物加收100元到150元，營業前10年每月收入約1千元，10年收入12萬元；營業後20年每月收入約1萬元，30年來營業收入約252萬元，去年12月遭查獲送辦。
由於許男行醫時間長達卅年，檢察官認為，有些病患可能因此被延誤，「小病變大病，大病變絕症」，延誤病患就醫時機，許男草菅人命、嚴重侵害他人身體健康，違法情節重大，不宜輕縱，雖許男坦承犯行、且無前科，仍建請法院量處適當之刑，且不宜宣告緩刑。
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