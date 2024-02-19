國安局上校偽造少將體測成績涉偽造 鑑測官緩起訴確定

總統當選人賴清德的萬里警衛室前主任、少將謝靜華在2021年的年度體技能鑑測時，健走5公里成績不合格，負責督導的國家安全局特種勤務中心前上校盧永榮教唆鑑測官許正杰，把謝靜華成績改列為合格。台北地檢署本月初偵結，依涉犯刑法教唆公務員登載不實公文書等罪嫌起訴盧、許獲緩起訴處分。檢方依職權將許正杰送再議，高檢署駁回再議，許獲緩起訴確定。

謝靜華是陸軍官校79年班畢業，賴清德2020年當選副總統時，將副總統警衛室取名為「萬里警衛室」，挑選謝靜華擔任警衛室主任。謝靜華在2020年間曾傳出體測未過消息，當時他選擇以5公里健走替代，在及格時間內通過測驗。他後來已離開萬里警衛室。

日前網傳謝靜華在街邊醉吻年輕女子的影片，國安局本月5日表示，將依獎懲作業程序及行為情節，進行必要懲處。

檢方查出，2021年8月31日上午，國安局舉辦年度體技能測驗，項目包括：3000公尺跑步或5公里健走測試項目，謝參與健走測試的成績為47分23秒，已超過合格成績要求的45分鐘。

由於維安人員若連續2年未通過體測，則不得執行特種勤務。盧當場下令許依其指示，將謝的成績登載為44分48秒，協助謝取得符合維安特勤人員體能要求的合格成績。

全案經國家安全局告發偵辦。檢方指出，許正杰偵訊時坦承犯行，他在體測成績冊上簽名後，再由現場的醫護人員及監測官會簽，帶回訓練組後由不詳人員在督測官欄位上蓋上盧的職章，損害受測人員體能鑑定管理的正確性。

檢方認定，盧所為涉犯陸海空軍刑法、刑法教唆公務員登載不實公文書等罪嫌，依法提起公訴。許正杰已坦承犯行，態度良好，因配合長官指示致罹刑章，事後經調離原職及受行政懲處，予以緩起訴處分，期間1年，支付公庫1萬元。