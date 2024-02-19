警察將酒醉客過肩摔挨告傷害 法官用這理由判無罪

台北市警大安分局敦南派出所李姓員警見酒醉客刁難UBER司機，被控將洪姓男子以柔道「過肩摔」放倒在地，犯過失傷害罪；台北地院認為，李依法令執行公務，洪的傷勢且未必與李有關，判李無罪。可上訴。

2022年2月20日凌晨3時至6時，李與張姓同僚2人駕駛警車，在台北市錢櫃忠孝店前執行「守望_SOGO錢櫃防治滋事537」勤務。

凌晨3時8分，李見陳姓女子、洪姓男子與UBER司機發生口角爭執，因洪未應他的要求離去，並有接近、辱罵員警等情，於是抓住洪的肩、頸以柔道「過肩摔」將洪放倒在地，洪足部、右肩、手部擦傷後提告，李被起訴。

李姓員警供稱，當時洪酒醉，洪的陳姓女友不斷對司機咆哮髒話，他請洪後退，洪對他們警方大小聲，還罵「三字經」，他怕會有肢體衝突，才對洪施以管束，但沒有對洪「過肩摔」。

法官審理認為，依警察職權行使法規定，警察對於瘋狂或酒醉的人，非管束不能救護其生命、身體之危險得為管束，所以，警察對酒醉客得以管束，而司法機關於事後審查時，應以警察當時的客觀環境為基礎。

法官根據洪姓男子、洪的陳姓女友、UBER司機以及同樣執行勤務的員警證詞，認為洪的精神狀況已達酒醉並有傷害他人的危險，再經勘驗員警密錄器，都難以認定李姓員警執法違反比例原則而有過當之情。