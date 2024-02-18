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長照悲劇…兄死弟活 法院：不採國民參審

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南地院斟酌反映國民法律感情意義，慮及當事人權益與訴訟資源的有效運用後，依本案案件情節，認不行國民參與審判為適當。圖／本報資料照
台南地院斟酌反映國民法律感情意義，慮及當事人權益與訴訟資源的有效運用後，依本案案件情節，認不行國民參與審判為適當。圖／本報資料照
又是一起長照悲劇。台南有對兄弟，哥哥因病導致行動不便且無法工作，弟弟長期照護身心俱疲，一同尋短，經鄰居發現報警，哥哥回天乏術，弟弟獲救後卻被起訴加工自殺罪，為唯避免二度傷害，辯護人聲請不行國民參審制，台南地院依照案情情節裁准。

去年二月六日，這對兄弟一直沒出門，鄰居察覺有異，報警入內後，發現哥哥倒臥廁所內死亡，弟弟尚有氣息，屋內留有木炭，弟弟獲救後雙腳截肢，無法獨力生活，還被檢方起訴加工自殺罪。

辯護人認為，被告身心所受衝擊，非外人能想像，需長時期更生與復健，且被告罹有精神疾病，若進行國民參與審判程序，考量其家庭情況，必然因媒體報導曝露於社會，造成二度傷害。

檢察官指出，被告就被訴事實坦承不諱，辯護人僅請求宣告緩刑，檢察官也無意見。如法院裁定不行國民參審，可避免被告與家屬在審理過程中，重新回憶人倫悲劇的痛苦。家屬表示，希望用通常審判程序，請求判決無罪。

台南地院指出，被告所為是受他人囑託或得其承諾而殺之，法律上屬於加工自殺罪，法定刑是一年以上七年以下有期徒刑。被告因本案雙腳截肢並住在安養中心，可認為無再次故意犯罪可能，法院判決緩刑或免刑，客觀上對被告而言，並無重要差別。

檢辯雙方就起訴事實、罪名及是否諭知緩刑等立場相同，是否仍具有反映國民正當法律感情、彰顯國民主權理念，而為須行國民參與審判程序，確有探討餘地。

合議庭指出，被告及家屬因本案犯罪行為，均造成深刻傷痛，他們對於犯罪所生損害，犯罪結果所造成身心上的衝擊、影響，實有最深刻感受與體悟，法院應優先考量被告及家屬對訴訟程序進行、量刑審酌意見，才能更貼近國民對於司法的瞭解及信賴。

合議庭斟酌當事人權益與訴訟資源有效運用，認為不行國民參審較為適當。

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