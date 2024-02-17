海撈國庫上千萬！虛設公司開發票登打「中獎號碼」 主嫌判刑出爐

中區國稅局2019年接獲檢舉指稱，多家超商常有人持10元以下的中獎發票兌獎，經會同警調揪出曾姓男子等12人虛設水公司與加水站，分工合作在空白發票登打中獎號碼，3年海撈1547萬元獎金，彰化地方法院偵結全案，曾姓主嫌被依違反組織犯罪條例判刑4年6月，沒收1328萬元財物。可上訴。

判決書指出，曾姓主嫌以實施詐術為手段，2016年11月起陸續招募張男、盧男、陳男夫婦等11人成立發票詐欺集團，連續性、牟利性的指揮旗下成員在台中沙鹿等地成立7家水資源公司和加水站，向國稅單位申請空白發票，自2016年11月起到2018年8月間的共17期發票，曾男和集團成員利用空白發票登打200元至20萬元不等的中獎號碼，兌領5萬9千多張發票，扣除課稅，成功詐領1547萬元。

張男等人明知加水站公司以實施詐術為手段，不但加入還和曾姓主嫌分工，包括核對統一發票中獎號碼，使用空白發票登打虛開中獎、剪開發票、銷毀未中獎空白發票，親自或使他人出兌獎，部分成員還投資詐領集團，在詐領獎金得手後分紅。

法官審酌曾姓主嫌一度坦承全部犯行，在法院審理時卻承認部分犯行，相較於其他自始坦承犯行的被告，基於平等原則，曾姓主嫌的態度應在量刑時作為考量，又他高職畢業沒任何專業或技術證照，已婚，要扶養一名孩子，和妻子同住在媽媽的房子，每月收入3萬5千元要給家裡費用1萬5千元，其餘是生活開銷，因此判處他4年6月有期徒刑，沒收1322萬2206元（含218張悠遊卡儲值金）及6萬2400元的菸品及飲料。

至於張男等犯嫌，彰化地院法官衡量他們的經濟狀況和家境，去（2023）年8月、11月分別判處張男等人1年1月至2年有期徒刑，緩刑3年至5年，提供義務勞動120小時至240小時，2場次法治教育。