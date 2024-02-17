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高雄春節假期酒駕肇事降低 警公布熱區是這裡

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

春節假期過後，高雄市警局今天公布假期期間警方執行取締酒駕酒駕成果，發現酒駕肇事事故比去年降低，同時也統計出，去年酒駕肇事熱區前5名，以大社區中山路最多。

高雄市警局交通大隊統計，今年春節假期共取締32人涉酒駕，其中2月9日除夕到2月14日大年初五，酒駕肇事車禍共有3件，比去年同期8件，已減少5件，大幅降6成。警方認為，是強力取締酒駕，事故才明顯改善。

高雄市交通大隊並統計出，去年高雄市酒駕肇事熱區前5名，以大社區中山路7件最多，大寮區光明路、仁武區鳳仁路、小港區沿海二路及橋頭區成功北路各發生5件，同列第二；酒駕肇事時段，則以晚間8時至午夜12時最多。

高雄警方另分析，春節假期間交通違規前三大違規態樣，以闖紅燈299件最多，其次是違規停車，共取締122件，第三是未依規定兩段式左轉，取締99件。

由於春節假期過後，緊接各行各業都有「喝春酒」習慣，飲宴應酬邀約不斷，高雄市警局表示，為遏止酒駕並同時宣示酒駕零容忍決心，仍將嚴查酒駕。

高雄市警方春節假期間取締酒駕。圖／高雄市警交通大隊提供
高雄市警方春節假期間取締酒駕。圖／高雄市警交通大隊提供
高雄市警方春節假期間取締酒駕。圖／高雄市警交通大隊提供
高雄市警方春節假期間取締酒駕。圖／高雄市警交通大隊提供

春節 酒駕 高雄市

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