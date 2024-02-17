櫃姐遭恐怖情人散布自慰片 還誆稱她為色情直播主

台南百貨櫃姐與張姓男子感情生變，怎料，對方竟散布兩人交往時她視訊的裸露自慰影片，包含張男未經同意私錄的露點部分，還將影片傳給百貨公司及櫃姐前夫、親友，誆稱她為色情直播主，一審依妨害秘密、文字誹謗等罪，各判張男8月、6月徒刑；二審撤銷原審，依兩罪各改判6月、5月，應執行期10月徒刑。

判決指出，兩人在2022年1月至4月交往期間，張男趁著兩人LINE視訊裸聊時，竊錄櫃姐裸露胸部、私密處的自慰影片，但同年兩人感情生變，張男於6月中旬接連傳訊恐嚇對方「等著看妳不雅影片外流」、「我會去妳公司檢舉妳在做色情直播把影片給他們」、「我會先跟妳前夫說妳這種人不夠資格陪小孩，網路上直播色情，我也會把影片給他看。」

高雄地院審理時，張男坦言恐嚇及散布文字誹謗訊息，雖矢口否認有竊錄私密影片一事，但經查閱雙方傳訊內容，張男謊言不攻自破。

合議庭審酌，張男無視法律竊錄私密影片，犯後僅坦承恐嚇及散布文字誹謗之犯行；且張男於犯行曾張狂表明，絕不會和解，且獲判無罪後，還要反告櫃姐誹謗及誣告，一審依竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，判刑8月；散布文字誹謗罪，判刑6月；張男不滿上訴，二審撤銷原審。