南科工地百萬電纜線遭竊、半價賤賣 工程行員工賺外快吃官司

台南某工程行李、林姓員工，前年6月間駕駛自小貨車，黏貼偷來的車牌，前往南科園區聯電工地，以借來堆高機偷走兩捆電纜線計約113萬多元，還找另名林姓同事接應返家，隨後賤賣67萬給陳姓男子材料行後分贓，經包商報警後查獲，李等4人分處10月至4月不等徒刑，可上訴。

檢警調查，李、林2人前年6月4日晚間8時在台南安定區木柵港東路路邊，持十字起子竊取自小貨車車牌2面，黏貼自小貨車車牌上。當晚近10時許，前往南科三路聯電P6工地附近，林下車駕駛向友人借用堆高機，與李將包商置放在工地內的兩捆電纜線載運上車，竊得電纜線計113萬多元。

兩人通知林姓同事開轎車到場接應，接李返回住處外，林則駕駛自小貨車載電纜線，前往陳姓男子材料公司銷贓。陳以67萬元向林購買電纜線，李分得41萬元、林將分得26萬元中的3萬元交付接應同事作為酬勞，餘23萬元留為己用。

直至包商發覺工地電纜線遭竊，報警處理並調閱監視器畫面，保安警察第二總隊第一大隊循線查獲，將李等4人送辦外，電纜線則發還包商。

李、林兩人坦承犯行。另被控接應的林辯稱，因為李打電話給他，請他開車載自己回家才到場，他以為電纜線是公司的，不知道是偷來的。陳則辯稱，有要求對方提供來源證明、身分證，但對方指稱只是載貨，所以他先給付押金67萬元。

台南地院認為，缺乏積極證明林於兩同事行竊時在場把風，僅認他基於幫助他人竊盜，載送李返家。同時，電纜線價值約113萬多元，陳竟以67萬元低於市價甚多購入，顯對電纜線是贓物有所認知。