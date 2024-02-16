快訊

傳韓國瑜預計「這時」召集協商 傅崐萁主張明召開臨時會沒了

年代旅遊富國島丟包案 觀光署處分即起停止業務3個月

晚安小雞盼給機會「用流量宣傳柬國」 網分析他YT會員分級：每月至少賺50萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南科工地百萬電纜線遭竊、半價賤賣 工程行員工賺外快吃官司

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南某工程行李、林姓員工，前年6月間駕駛自小貨車，黏貼偷來的車牌，前往南科園區聯電工地，以借來堆高機偷走兩捆電纜線計約113萬多元，還找另名林姓同事接應返家，隨後賤賣67萬給陳姓男子材料行後分贓，經包商報警後查獲，李等4人分處10月至4月不等徒刑，可上訴。

檢警調查，李、林2人前年6月4日晚間8時在台南安定區木柵港東路路邊，持十字起子竊取自小貨車車牌2面，黏貼自小貨車車牌上。當晚近10時許，前往南科三路聯電P6工地附近，林下車駕駛向友人借用堆高機，與李將包商置放在工地內的兩捆電纜線載運上車，竊得電纜線計113萬多元。

兩人通知林姓同事開轎車到場接應，接李返回住處外，林則駕駛自小貨車載電纜線，前往陳姓男子材料公司銷贓。陳以67萬元向林購買電纜線，李分得41萬元、林將分得26萬元中的3萬元交付接應同事作為酬勞，餘23萬元留為己用。

直至包商發覺工地電纜線遭竊，報警處理並調閱監視器畫面，保安警察第二總隊第一大隊循線查獲，將李等4人送辦外，電纜線則發還包商。

李、林兩人坦承犯行。另被控接應的林辯稱，因為李打電話給他，請他開車載自己回家才到場，他以為電纜線是公司的，不知道是偷來的。陳則辯稱，有要求對方提供來源證明、身分證，但對方指稱只是載貨，所以他先給付押金67萬元。

台南地院認為，缺乏積極證明林於兩同事行竊時在場把風，僅認他基於幫助他人竊盜，載送李返家。同時，電纜線價值約113萬多元，陳竟以67萬元低於市價甚多購入，顯對電纜線是贓物有所認知。

法官認李共同犯攜帶凶器竊盜罪處6月，又共同犯竊盜罪處6月，應執行10月，可易科罰金；林共同犯攜帶凶器竊盜罪處6月，又共同犯竊盜罪處6月，應執行10月，緩刑5年。至於另名林男幫助犯竊盜罪處4月，可易科罰金；陳犯故買贓物罪處8月。

台南地院認李男等4人犯竊盜罪、幫助犯竊盜罪及故買贓物罪等，分處10月至4月不等徒刑，可上訴。圖／本報資料照片
台南地院認李男等4人犯竊盜罪、幫助犯竊盜罪及故買贓物罪等，分處10月至4月不等徒刑，可上訴。圖／本報資料照片

南科 竊盜

延伸閱讀

大年初1傳火災！疑工地施放12孔煙火釀社區陽台起火 警追查中

南科上班塞車有解 新港社大道、南科聯絡道高架轉向工程明通車

桃園工地圍籬美學競圖大賽揭曉 作品將美化街區工地

嘉義太保擬續徵工地臨時稅 代表會決議提案不排審

相關新聞

朱學恒強制猥褻答辯「擠牙膏」 檢察官批：狡猾、沒誠意

名嘴朱學恒被控強制猥褻台北市議員鍾沛君，鍾女夫婿陳布朗今天作證說，他與朱曾討論協議，朱卻將協議書與犯罪有關字句修掉，檢察...

讓軍人拍「我願意投降解放軍」心戰片、涉收賄洩密 高院裁定續押5人

國軍退役軍官發展共諜組織，吸收包括陸軍航空特戰指揮部601旅的中校謝孟書等人，台灣高等檢察署依違反國安法、貪汙治罪條例及...

南科工地百萬電纜線遭竊、半價賤賣 工程行員工賺外快吃官司

台南某工程行李、林姓員工，前年6月間駕駛自小貨車，黏貼偷來的車牌，前往南科園區聯電工地，以借來堆高機偷走兩捆電纜線計約1...

影／高雄酒駕通緝男驚見警登門 求放過一馬辯籌錢繳罰金

高雄47歲吳姓男子前年因酒駕被判刑2月，得易科罰金5萬元，但吳男未到案執法又不繳罰金遭通緝，仁武分局日前接獲情資，本周三...

中正大學調查：防詐滿意度下滑 8成6民眾不贊成廢死

國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，針對2023年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行電訪調查研究，結果發現民眾對...

強制猥褻鍾沛君不認罪 陳布朗：朱學恒事後協議「手在發抖」

名嘴朱學恒被控2022年8月在一場餐會後強吻台北市議員鍾沛君，涉強制猥褻罪，台北地院今天傳喚鍾女新婚夫婿陳布朗作證；陳作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。