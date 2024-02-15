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賣海砂屋還說交屋完「危險移轉買方承擔」 判還2252萬

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓男子3年前透過房仲購買台北市一處4樓房屋，與吳姓屋主簽訂不動產買賣契約，以2250萬元成交，但陳裝修發現房屋頂板樑柱有多處混凝土掉落，鋼筋裸露鏽蝕，且有大範圍修補痕跡，是氯離子超標得海砂屋，要求解約遭拒。陳提返還買賣價金訴訟，士林地院判契約解除合法，吳須還2250萬元；台灣高等法院再判吳賠償2萬5925元。

陳透過知名房仲公司向吳姓屋主買屋，2021年2月27日簽約，並於同年5月付錢、辦理交屋。陳說，整修房屋發現屋內有一大堆問題，除鋼筋外，房子也曾有多處滲漏水，台北市結構工程工業技師公會鑑定氯離子含量，平均值為1.0748㎏/m³，超出現行國家標準值0.15㎏/m³、契約約定標準值0.6㎏/m³甚多。

陳認為吳、房仲公司明知房屋有瑕疵，未據實告知、害他買下，同年10月15日以存證信函向吳表示要解除契約，但未獲置理，因此提告。

吳姓原屋主表示，陳簽約前已檢查過房子，房仲也主動告知房屋疑似傾斜、外牆有滲漏水、浴室外牆有壁癌；再者，陳雖主張房屋頂板樑柱混凝土掉落、鋼筋裸露，但這些瑕疵是否原本就存在？還是裝修拆除工程造成？有疑問。吳說，房屋屋齡逾40年，陳應該知道要檢查那些問題，如今已交屋完畢，「危險即移轉由買方承擔」。

房仲公司表示交屋前有告知屋況，多次陪同陳勘查，未刻意隱瞞，而設計師處理費、拆除費用、浴室漏水修繕、鑑定費用等是陳自行與其他人約定的，與仲介服務沒有因果關係。

士院審理認為契約規定「簽定不動產買賣契約後甲方（買方）得自費並請求乙方（賣方）配合辦理房屋混凝土氯離子含量檢測。檢測廠商由雙方協議共同指定…檢測結果之平均值符合解約條件，即建物建築完成日期在民國84年6月30日（含）當日以前者，約定為0.6㎏／m³（不含）以上；該日期以後者，約定為0.3㎏／m³（不含）以上，除甲乙雙方另有約定外，甲方得逕行解除買賣契約，乙方應退還甲方已付之買賣價款」，陳解除契約合法。

因陳提告部分勝訴、部分敗訴，他上訴高院，吳姓原屋主也上訴。高院民事庭認為，就算是陳姓買家在交屋後才得知氯離子含量超標，吳仍不能免除瑕疵擔保責任，陳要求返還2250萬元合理。

另外高院也認為陳姓買家可以請求吳負擔土地、建物印花、契稅，共計2萬5925元，此部分一審時未准。至於陳請求房仲公司賠償20萬元懲罰性賠償部分，高院認為陳不能證明仲介人違反忠實義務或善良管理人注意義務、告知義務等，判房仲公司不用賠。

陳姓男子3年前透過房仲購買台北市一處4樓房屋，與吳姓屋主簽訂不動產買賣契約，以2250萬元成交，事後發現是海砂屋，陳提返還買賣價金訴訟，士林地院判契約解除合法，吳須還2250萬元；台灣高等法院再判吳賠償2萬5925元。記者王宏舜／攝影
陳姓男子3年前透過房仲購買台北市一處4樓房屋，與吳姓屋主簽訂不動產買賣契約，以2250萬元成交，事後發現是海砂屋，陳提返還買賣價金訴訟，士林地院判契約解除合法，吳須還2250萬元；台灣高等法院再判吳賠償2萬5925元。記者王宏舜／攝影

海砂屋 漏水

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