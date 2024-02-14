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持打火機燒毀候選人競選旗幟 火未釀災且對方撤告獲判無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南陳姓男子前年11月13日清晨近5時，在新北中和區侯友宜及國民黨議員候選人聯合競選總部，持打火機燒毀總部前方騎樓的競選旗幟1面，檢方認他涉放火燒毀他人所有物罪嫌起訴，台南地院認該旗幟僅被燒毀三分之二、熔膠滴落地面無延燒之虞，且告訴人撤回毀損告訴，判他無罪。

陳男辯稱，他所點燃的旗幟是固定在旗桿上，旁邊並沒有雜物或其他物品可以助燃，也沒有人在活動，燃燒物僅該旗幟，並沒有危險性。

台南地院合議庭勘驗現場監視影像，發現被害人的競選看板之間樹立2支競選旗幟，兩者相距約1 公尺，陳男清晨4時44分出現，並彎腰右手拿打火機，由下方點燃第1支競選旗幟，隨即離去。他離去時還回頭看了一下，4時45分競選旗幟燃燒的熔膠開始滴落地面並繼續燃燒。上午4時48分警車抵達，1名警察下車靠近燃燒的旗幟後即未見火焰，燃燒時間約3分25秒。

合議庭認為，陳男持打火機點火後，只燒毀該旗幟，且該旗幟附近別無他物，也沒有延燒至其他物的跡象，所造成熔膠滴落的火花掉落地面後不久即自行熄滅，未有延燒情事，足見火勢不大，且警方到達前，也未見火勢延燒及滴落熔膠復燃情事，足見影響範圍甚小，難認已致生具體公共危險。

合議庭指出，該旗幟僅被燒毀三分之二面積、熔膠滴落地面僅在該旗桿附近，面積也不大，距離最近他物均尚有一大段，如此是否足認陳男放火行為已致生公共危險具體危險程度，已有疑問，與其放火罪中致生公共危險的構成要件不符外，該罪又無處罰未遂的規定，再加上競選總部林姓執行長已撤回對陳男毀損告訴，最後認證據不足，判他無罪。

台南地院認為，陳男持打火機點火，該旗幟僅被燒毀三分之二、熔膠滴落地面無延燒之虞，且告訴人撤回毀損告訴，最後判他無罪。圖／本報資料照
台南地院認為，陳男持打火機點火，該旗幟僅被燒毀三分之二、熔膠滴落地面無延燒之虞，且告訴人撤回毀損告訴，最後判他無罪。圖／本報資料照

台南 競選看板 警察 警車

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