假釋出獄 陳致中昨回家過年

高雄市前議員陳致中遭判刑1年2個月，去年5月11日進高雄第二監獄服刑，獲裁定付保護管束，昨晚出獄。記者古和純／攝影

高雄市前議員陳致中因洗錢、偽證等罪，遭判刑1年2個月定讞，去年5月11日進入高雄第二監獄服刑。陳聲請假釋過關，可回家過年，台灣高等法院昨裁定付保護管束。陳昨晚7時許步出監獄，由妻子黃睿靚開車接送返家。該監獄過年前夕預計釋放17人，昨晚另有6名受刑人獲釋。

前總統陳水扁國務機要費案受惠會計法修法獲免訴判決，但妻子吳淑珍、兒子陳致中和媳婦黃睿靚仍逃不過洗錢罪。因犯罪所得高達1116萬美元（約3億3千多萬台幣），高院更2審判陳致中1年徒刑，併科150萬元罰金定讞。陳致中入監後，因還犯他罪，高院裁定合併執行1年2月徒刑。

不過陳致中入監後，就有獄友爆料他享受特權，不僅獨居牢房，還能看掌上型電視，宛如「度假」。高雄2監澄清是新收時才安排獨居，6月下工廠後已改至3人房，掌上型電視則是入監就能購買，一切照規定。