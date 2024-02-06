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高二監下班前收保護管束令 陳致中最快晚間出獄！實際在監272天

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市前議員陳致中去年5月，因洗錢、偽證等罪判刑定讞，進入高雄第二監獄服刑；據悉，高二監一月未接獲陳致中聲請假釋，於2月5日聲請假釋過關，台灣高等法院今裁定付保護管束，稍晚就可出獄。

前總統陳水扁國務機要費案，犯罪所得高達1116萬美元，約台幣3億3千多萬元，去年高院更二審判時任高雄市議員的陳水扁之子陳致中一年徒刑，併科150萬元罰金定讞，由於陳致中還涉偽證罪先被判刑確定，高院裁定合併執行1年2月徒刑。

由於，偽證罪部分，陳致中聲請易服社會勞動，在獄中教受刑人英文，以六小時折算一天，可免服3個月刑期，等同於刑期僅剩11個月後就得出獄，而法務部矯正署昨天已核准陳致中假釋聲請。

接近今天5時30分許，高二監表示，因接獲陳致中保護管束命令，最快今天下午6時許過後，就能出獄。

前總統陳水扁兒子陳致中涉幫母親吳淑珍洗錢遭判刑1年定讞，去年被送往高雄第二監獄服刑。記者許正宏／攝影
前總統陳水扁兒子陳致中涉幫母親吳淑珍洗錢遭判刑1年定讞，去年被送往高雄第二監獄服刑。記者許正宏／攝影

假釋 陳水扁 陳致中

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