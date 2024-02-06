洗錢不法所得2.66億元 陳致中遭判1年2月…獲准假釋理由曝光

前總統陳水扁之子、前高雄市議員陳致犯洗錢罪判刑1年定讞，去年5月發監執行，陳致中申請假釋獲准，台灣高等法院裁定保護管束，台灣高檢署即刻會製作保護管束命令送交矯正署，文到24小時之內陳致中可以出獄。

陳致中目前還在高雄第二監獄服刑等待釋票，依矯正署審核假釋准否標準，包括受刑人犯罪情節、犯後態度、再犯風險以及在監情狀；陳是初犯，所犯的洗錢罪犯罪所得新台幣2.66億元已經查扣，是矯正署審核許可陳致中假釋的條件之一。

陳致中2011年8月因偽證罪被判刑3月，喪失高雄市議員的資格，不過，他當年無法易科罰金改服勞役換得免於入監服刑。

陳致中後來再判刑確定的洗錢罪，被判處有期徒刑1年，而洗錢案與前案偽證案訂一執行刑為1年2月，他的偽證案執行完畢可折抵刑期，因此，陳致中去年5月發監應執行的刑期為11月。

陳致中去年5月到高雄地檢署報到發監執行，有民眾到場送行高喊「司法迫害」，陳致中不發一語；陳致中發監前以臉書寫下「生命不是等待暴風雨遠離的過程，而是學習在雨中翩舞！」、「當我們再度回首，我們會帶著微笑，也會更強大」。