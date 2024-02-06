快訊

屏東工安意外…吊掛數百公斤石神像 起重機老闆遭斷裂吊臂奪命

國民黨中常委將改選！今公布候選人名單 首度破天荒出現「這情況」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

洗錢不法所得2.66億元 陳致中遭判1年2月…獲准假釋理由曝光

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

前總統陳水扁之子、前高雄市議員陳致犯洗錢罪判刑1年定讞，去年5月發監執行，陳致中申請假釋獲准，台灣高等法院裁定保護管束，台灣高檢署即刻會製作保護管束命令送交矯正署，文到24小時之內陳致中可以出獄。

陳致中目前還在高雄第二監獄服刑等待釋票，依矯正署審核假釋准否標準，包括受刑人犯罪情節、犯後態度、再犯風險以及在監情狀；陳是初犯，所犯的洗錢罪犯罪所得新台幣2.66億元已經查扣，是矯正署審核許可陳致中假釋的條件之一。

陳致中2011年8月因偽證罪被判刑3月，喪失高雄市議員的資格，不過，他當年無法易科罰金改服勞役換得免於入監服刑。

陳致中後來再判刑確定的洗錢罪，被判處有期徒刑1年，而洗錢案與前案偽證案訂一執行刑為1年2月，他的偽證案執行完畢可折抵刑期，因此，陳致中去年5月發監應執行的刑期為11月。

陳致中去年5月到高雄地檢署報到發監執行，有民眾到場送行高喊「司法迫害」，陳致中不發一語；陳致中發監前以臉書寫下「生命不是等待暴風雨遠離的過程，而是學習在雨中翩舞！」、「當我們再度回首，我們會帶著微笑，也會更強大」。

前總統陳水扁兒子陳致中目前在高雄二監服刑。圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁兒子陳致中目前在高雄二監服刑。圖／聯合報系資料照片
陳致中。記者許正宏／攝影
陳致中。記者許正宏／攝影

假釋 洗錢 陳致中

延伸閱讀

陳致中鐵窗度過272天獲假釋 受刑人衣物他洗的

洗錢遭判1年2月…陳致中假釋過關可圍爐 高院裁定付保護管束

影／陳沂遭毆狠踹逃進消防隊 暴力男咆哮追逐撞警秒被管束畫面曝

鈕承澤過年團圓夢碎了！性侵服刑4年過一半…申請假釋但駁回

相關新聞

洗錢不法所得2.66億元 陳致中遭判1年2月…獲准假釋理由曝光

前總統陳水扁之子、前高雄市議員陳致犯洗錢罪判刑1年定讞，去年5月發監執行，陳致中申請假釋獲准，台灣高等法院裁定保護管束，...

鐵窗度過272天獲假釋！陳致中獄中表現良好 受刑人衣物他洗的

民進黨籍前高雄市議員陳致中涉嫌幫母親吳淑珍洗錢被判刑1年2個月，在高雄燕巢監獄執行，本月初陳致中聲請假釋通過，今下午高院裁...

資深角頭否認25年前殺人…辯共犯開槍、砍殺 法院裁續押看守所

綽號「曼波、陳老師」的資深角頭陳來發，25年前在台北市卡拉OK店談賭判賭債債務，期間涉嫌夥同共犯槍擊、持刀砍殺死者陳桂森...

洗錢遭判1年2月…陳致中假釋過關可圍爐 高院裁定付保護管束

高雄市前議員陳致中因洗錢、偽證等罪，遭判刑1年2個月定讞，去年5月11日進入高雄第二監獄服刑，陳聲請假釋過關，台灣高等法...

高二監下班前收保護管束令 陳致中最快晚間出獄！實際在監272天

高雄市前議員陳致中去年5月，因洗錢、偽證等罪判刑定讞，進入高雄第二監獄服刑；據悉，高二監一月未接獲陳致中聲請假釋，於2月...

嘉市虎爺會遶境爆裂物爆炸 28位民眾受傷送醫…檢方偵結起訴

嘉義和聯境金虎爺會去年慶祝創會10周年遶境活動，當天晚上舞台旁發生爆裂物爆炸，造成28名民眾受傷送醫，警方循線查獲趙姓男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。