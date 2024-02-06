快訊

有內鬼！超商大夜店員用這招 爽領26支iPhone、三星手機包裹

足球／香港前特首千金痛批「無恥」梅西親自說明未出賽爭議

怕寶寶太大隻提早催生 151林彥君喜迎兒子出生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不是業障重…女秘書長控海濤法師解除職務「假的」 法院：真的！

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

中華國際施食協會理事長「海濤法師」黃榮享2020年9月18日召開理事會，決議解除秘書長吳秀慧職務，吳女提確認理事會決議無效訴訟，案件纏訟至今。圖／聯合報系資料照
中華國際施食協會理事長「海濤法師」黃榮享2020年9月18日召開理事會，決議解除秘書長吳秀慧職務，吳女提確認理事會決議無效訴訟，案件纏訟至今。圖／聯合報系資料照

中華國際施食協會理事長「海濤法師」黃榮享2020年9月18日召開理事會，決議解除秘書長吳秀慧職務，吳女主張會議召集程序違法，提確認理事會決議無效訴訟，但台北地方法院判她敗訴。台灣高等法院依據會議錄影勘驗和在場人士證詞，確認會議有效，今駁回吳女上訴。

海濤法師與放生行為屢起爭議，有人指控他蠱惑信眾捐款，以宗教放生名義「販賣功德」，或是破壞自然生態，不時躍上新聞版面。海濤法師也曾開導信徒面對配偶外遇，稱「‬今天晚上妳回家打開門一看，妳老公跟別的女人在睡覺，要馬上關上門，『假的！』哎呀！我眼睛業障重啊！」指若當真，只會讓自己很生氣，言論掀瀾。

吳秀慧主張創立了施食協會、中華護生協會、台灣救狗協會、台灣燃燈功德會及中華印經協會等佛教團體，由她設在宜蘭縣三星鄉的慈悲志業總管理處統一管理，她名義上擔任秘書長，但有決策、執行會務實權，海濤法師僅「掛名」擔任理事長。

她指控海濤法師2020年6月24日辭任施食協會理事長，已無權召集理事會，卻違法召開臨時會，未合法通知理事，且與其他4協會同時同地召開會議，未實質開會，違反督導各級人民團體實施辦法規定、施食協會章程等，決議當然無效。

高院民事庭審理後認為，施食協會依人民團體法立案，章程規定會員大會為最高權力機構，會員大會選舉理監事，理監事依會員大會決議及章程規定執行職務，秘書長是由理事長提名經理事會通過聘免，秘書長應承理事長之命處理會務。

從吳女提出的資料，高院認為只能證明她以秘書長身分綜理會務，海濤法師曾對她表達感激或抱歉，但不足以證明吳女可全權決策執行一切會務，難以採信她主張為協會的創立者、實質負責人、理事會無權作成決議的說法。

海濤法師雖於2020年6月24日書立辭職書，但依章程規定，理事長辭任須由理事會決議通過始生解任效力，他仍有權以理事長身分召集臨時會，高院認為未違反實施辦法，也沒違反誠信原則。依章程規定，理事長出缺時需限期補選，且雙方糾紛已造成會務運作爭議，依有章程規定有召集臨時理事會的必要。

高院表示，依施食協會提出會議通知及送達回執，證明會前已陳報主管機關、合法通知全體理事；依會議錄影勘驗結果及在場律師、攝影師的證述，可證明當日有實質提案討論、表決，各協會理事出席人數是各別統計，各協會理事的名牌及選票以不同顏色區分，各協會依序討論及投、開票，無混淆之情。

高院認為會議有合法通知、實質開會並達理事出席及表決門檻，駁回吳秀慧上訴。

放生 海濤法師

延伸閱讀

國語日報社工會指報社短發獎金 「勞動契約沒規定」又吞敗

科幻高地的魔幻日常？蒙塵的成都雨果獎與「不符資格」爭議

4寶爸性侵前妻掰「她叫我試鬆緊」 高院批還向孩子情緒勒索

川普名列選票？最高院臨「布希訴高爾案」以來最大選舉爭議

相關新聞

親友打特權疫苗 蘊泉庄飯店董事、特助無罪逆轉判拘役30日

蘊泉庄飯店執行董事劉晉誠、董事特別助理何善衡於疫情期間，為讓親友可以優先施打疫苗，將他們列入「實際執行居家檢疫工作之第一...

高屏查獲「尚青」色情集團逮15人 幕後疑有跨國人蛇掌控

屏東地檢署指揮移民署，追查跨國賣淫人蛇集團，連月在屏東查獲徐姓男子等15名男女，涉嫌控制越南、泰國等外籍女子，以「尚青」...

學弟畢業40年考不上牙醫 學長找他到診所當密醫2人法辦

高雄開業的廖姓牙醫師找來大學葉姓學弟幫忙，卻被衛生局抓包葉男沒有醫師執照，違法執業長達2年，高雄地檢署今偵結，依違反醫師...

台南正副議長賄選案辯論終結…律師團主張政治換票無罪 4月29日宣判

歷經1年的審理，台南正副議長賄選案今天辯論終結，議長邱莉莉、副議長林志展、民進黨前中執委郭再欽等10人均主張無罪，律師團...

不是業障重…女秘書長控海濤法師解除職務「假的」 法院：真的！

中華國際施食協會理事長「海濤法師」黃榮享2020年9月18日召開理事會，決議解除秘書長吳秀慧職務，吳女主張會議召集程序違...

遊戲點數大戶欠稅2000萬躲5年 遭管收嗆「以後不會被捉了」

新北市板橋區1名邱姓男子，2016、2017年間，在網路販賣遊戲點數銷售額高達1.1億餘元，竟逃漏稅1110萬餘元須補繳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。