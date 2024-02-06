網紅陳沂遭毆打臉耳成受傷 醉漢送北檢5萬交保

網紅陳沂昨午在台北市松山區遭到陌生黃姓男子毆打成傷，警方獲報後立即趕往現場逮捕黃，晚間移送至台北地檢署複訊，檢方複訊後依涉嫌傷害罪，交保5萬元。

陳沂昨日傍晚行經台北市松山區中崙消防隊外，突然遭到不認識的黃攔路，黃接著動手毆打她，陳沂雖有閃躲，臉部及耳朵仍受傷，員警獲報到場時黃男渾身酒氣、持續大聲咆哮，施以保護管束。

據悉，黃稱自己喝醉，認錯人，警方正調閱相關監視器畫面調查釐清中。後續陳沂提告，警詢後依傷害罪嫌將黃移送北檢複訊，訊後檢方依黃涉犯傷害罪嫌，5萬元交保。

網紅陳沂一向敢說敢言，經常在個人臉書發表對於時事的看法，也槓上不少名人，獨到見解引來大批粉絲支持。

39歲的陳沂，父母都曾為民意代表，父親陳俊源曾為第五屆台北市議員，母親陳雪芬也連任三屆台北巿議員，父母後來離婚，陳沂有一個妹妹。