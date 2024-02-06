聽新聞
test
0:00 / 0:00
網紅陳沂遭毆打臉耳成受傷 醉漢送北檢5萬交保
網紅陳沂昨午在台北市松山區遭到陌生黃姓男子毆打成傷，警方獲報後立即趕往現場逮捕黃，晚間移送至台北地檢署複訊，檢方複訊後依涉嫌傷害罪，交保5萬元。
陳沂昨日傍晚行經台北市松山區中崙消防隊外，突然遭到不認識的黃攔路，黃接著動手毆打她，陳沂雖有閃躲，臉部及耳朵仍受傷，員警獲報到場時黃男渾身酒氣、持續大聲咆哮，施以保護管束。
據悉，黃稱自己喝醉，認錯人，警方正調閱相關監視器畫面調查釐清中。後續陳沂提告，警詢後依傷害罪嫌將黃移送北檢複訊，訊後檢方依黃涉犯傷害罪嫌，5萬元交保。
網紅陳沂一向敢說敢言，經常在個人臉書發表對於時事的看法，也槓上不少名人，獨到見解引來大批粉絲支持。
39歲的陳沂，父母都曾為民意代表，父親陳俊源曾為第五屆台北市議員，母親陳雪芬也連任三屆台北巿議員，父母後來離婚，陳沂有一個妹妹。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言