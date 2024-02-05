無照少年騎車摔溝鋼筋插頭亡 公路局判國賠113萬餘元

南投一名16歲少年騎車於台14線過彎失控衝入水溝，遭溝內外露鋼筋插入頭部死亡，家屬認為公路單位明知有鋼筋卻未移除，聲請國賠求償358萬餘元；南投法院認為，公路局公共設施之管理顯有欠缺，應負國賠責任，但按過失比率，該少年負擔6成，公路單位負擔4成為當，判賠113萬餘元。全案可上訴。

判決書指出，該少年前年7月無照騎車載友人從埔里前往仁愛鄉，但行經台14線69.2公里處彎道時，疑超速行駛，車子打滑失控衝入路旁水溝，兩人噴飛，少年頭部遭水溝內外露的鋼筋插入，因頭部外傷、顱骨粉碎性骨折等，當場死亡。

少年家屬向南投地方法院聲請國賠，並主張水溝內有6支1至2米長的鋼筋從水溝壁中延伸而出，並非排水設施必要構造，且公路單位在事發前3天才巡檢該處，明知有鋼筋遺留卻未移除，與少年之死有因果關係，向公路局中區養護工程分局求償扶養費158萬937元及精神撫慰金200萬元，索賠合計358萬937元。

公路局中區養護工程分局抗辯，道路排水設施的存在是為了維護輸水功能，非供用路人通行使用，水溝內鋼筋也不影響道路通行，也都有定期巡查，無管理和維護上缺失；該事故是因為少年無照駕駛，經驗不足，且車速過快失控撞擊山壁，導致頭骨粉碎性骨折死亡，與公共設施的設置、管理，無相當因果關係。

南投地院法官認為，該公路養護單位雖有巡查，但放任水溝內鋼筋存在不安全狀態，未能即時移除、加蓋或設置警告標誌，有管理養護上的欠缺；且少年頭部遭鋼筋插入，具有相當因果關係，應負國賠責任。但少年家屬求償金額，精神撫慰金以130萬元、扶養費為152萬6625元為適當。