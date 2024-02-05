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夫妻分居老公聲請保護令 重修舊好撤告妻仍被判拘役30天

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東許姓男子和妻子結婚後，夫妻因個性不和、感情不睦等因素分居，但許妻卻頻頻前往許男住處騷擾，許男不滿聲請保護令獲准，許妻仍繼續打電話騷擾，氣得許對妻子提告，一審判許妻無罪，檢方上訴後，認為許妻犯行是在保護令撤銷前，改判拘役30天，得易科罰金。

判決指出，許男不堪妻子多次騷擾，2022年2月25日向屏東地院聲請核發保護令獲准，並由警方在隔月送交許妻。

依據保護令內容，要求許妻不得對許男實施身體、精神或經濟上的騷擾、控制、脅迫或其他不法之行為，也不得直接或間接對許為騷擾、跟蹤、通信之聯絡行為。

但同年5月25日中午12點至下午1點多，許男在屏東縣萬丹鄉住處，仍多次接獲妻子電話騷擾，許男不堪其擾報警，屏東分局依涉嫌違反保護令，將許妻函送屏東地檢署偵辦、起訴。

事後夫妻倆重修舊好，許男撤回保護令，地院判決許妻無罪，檢方不服上訴，高雄高分院認為許妻騷擾行為是在撤銷保護令之前，改判拘役30天，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

保護令 屏東縣

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