爭一口氣！「烏龍共諜案」平白限境4年 向心抗告駁回揚言聲請釋憲

影響2020年總統大選的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦「亡國感」案從共諜辦成洗錢，2罪皆一場烏龍，向心夫婦卻滯台4年；向心夫婦返港針對洗錢案二審無罪繼續被限制出境抗告，最高法院駁回，向心夫婦揚言聲請釋憲。

最高法院駁回向心、龔青限境處分抗告案，主要理由是向心、龔青已回到香港，再對高等法院限境處分抗告已無實益等。

事實上，向心、龔青提抗告目的並非要爭取返港利益，而是要凸顯刑事訴訟制度在無罪推定基礎下仍然藉司法公權力限制人民遷徙自由之荒謬，他們圖的絕對不是抗告成功所產生的法律效果。

向心、龔青認為，提抗告目的在洗錢案經高等法院維持無罪判決後，法官卻還是做出限制出境的裁定，裁定是否違背法令，與他們2人已經回到香港無關，是「2件不同的事情」；為爭一口氣，向心、龔青正與委任的台灣律師研究為此聲請釋憲，並研商相關法律權益應如何處理。

向心、龔青2023年11月解禁返港，對平白滯留台灣4年遭受的司法迫害出招反擊，除對高等法院洗錢無罪宣判後續行限境提抗告，也在台北地檢署提告2案。

其一，是檢調最初查辦共諜案因「假共諜王立強」的海外放話而分案，檢察官另依匿名「證人A君」證詞查案，辦案經過揭露在不起訴處分書中，向心、龔青決定對「王立強」、「證人A君」提刑事誣告官司。

第二，檢調2019年底啟動查辦共諜案，毅傳媒、大紀元2家媒體對案情大加渲染、並予以汙名化，向心也對2家媒體提刑事誹謗告訴。

誣告罪部分，台北地檢署分「他」案偵辦，檢察官本月1日上午開庭傳喚向心、龔青委任的在台律師出庭說明提告內容。

據了解，向心的律師向檢方說明「王立強」編造虛偽事實以及誣告的具體情形，律師並請檢察官查明「證人A君」的真實身分，以及請檢方調查「證人A君」是否與「王立強」共謀誣告、偽證犯罪行為。