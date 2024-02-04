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帶西瓜刀到錢櫃找老婆 警到場他竟瞎掰要表演西瓜雕刻

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹温姓男子去年12月和妻子發生爭吵，温男不滿老婆半夜和友人去KTV狂歡，竟帶著西瓜刀到錢櫃找人，民眾看見後嚇得報警。警方到場欲勸離温男時，發現他口袋藏有西瓜刀，温男還瞎掰：「我老婆說要吃西瓜，我要表演雕刻給她看」。新竹地院不採信說詞，最終依無正當理由攜帶具有殺傷力之器械處罰鍰6千，並沒入西瓜刀。

判決書指出，温男去年12月26日凌晨0時許和妻子發生糾紛，温男竟攜帶西瓜刀前往市區錢櫃KTV 5樓找人，民眾見狀後報警。警方前往5樓發現温男疑似與老婆吵架有感情糾紛，温男表示欲尋找在錢櫃消費的妻子，警方勸離温男時，在其褲子左後口袋發現一把西瓜刀。

温男供稱，因為老婆說要吃西瓜，他為了表演雕刻才攜帶西瓜刀，不過警方發現，温男無法說明妻子具體所在地點，難認温男所辯屬實，且温男攜帶西瓜刀前往錢櫃KTV營業場所，顯已脫離日常生活使用所必需。

法官認為，温男無正當理由攜帶西瓜刀等行為已逸脫正常社會生活維持所必需，且對他人生命、身體、安全構成相當威脅，也對公共秩序與社會安寧造成相當危險，最終依無正當理由攜帶具有殺傷力之器械處罰鍰6千，並沒入西瓜刀。

新竹温姓男子去年12月和妻子發生爭吵，温男不滿老婆半夜和友人去KTV狂歡，竟帶著西瓜刀到錢櫃找人（圖僅示意）。圖／報系資料照
新竹温姓男子去年12月和妻子發生爭吵，温男不滿老婆半夜和友人去KTV狂歡，竟帶著西瓜刀到錢櫃找人（圖僅示意）。圖／報系資料照

老婆 西瓜 錢櫃

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