影／來台探親大陸女高雄騎機車酒駕 冒充母身分扯謊「有整容」

大陸籍林姓女子以探親名義來台，卻涉嫌酒後騎機車遇警方攔查，她謊報母親身分受檢，員警發覺不對勁，還直稱「我有整容」，最後仍被查出冒充身分，不但無照駕駛受罰，而且還吃上公共危險、偽造文書官司。

據了解，34歲的林姓女子因母親嫁來台灣，去年11月以探親名義來台探親，1月28日她與在台認識的男友外出喝酒，直到隔天凌晨零時許要載男友回家，在高雄市新興區五福二路與仁愛二街口，男友因沒戴安全帽，見新興警分局員警要來攔車，趕緊跳下車，但警方仍攔下林女盤查。警方要求林女吹簡易酒精檢知器，一吹便亮燈，酒測出呼氣酒測值每公升0.48毫克。

警方發現林女涉嫌酒駕，要查她身分，她卻冒用母親（57歲）的身分受檢，但員警察看警用小電腦資料，發覺林女與照片上的人差太多，且問相關資料，她還得看手機，扯謊稱她「已經50幾歲了，因為我有整容」，令員警狐疑，仍逮捕她查辦酒駕。

警方對林女完成詢問筆錄，比對指紋，發現林女冒用母親身分應詢，林女才說出實情。警方因她無台灣駕照騎機車，先對他開出無照罰單，她男友也因她酒駕，被以同行者未勸阻酒駕開罰，加上他林女酒駕又謊報身分，將她依公共危險及偽造文書罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康