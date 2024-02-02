點傳播小姐到家偷拍全裸倒地照 他被告竟辯要自保、怕仙人跳

台中梁姓男子點傳播小姐到家陪酒，對方去洗澡時卻因喝醉整個人倒臥浴室，梁男見狀竟拿手機偷拍她全裸，事後辯稱「要保護自己」、「怕被仙人跳」等語。法院認為，就算梁男真是為自保，大可拿衣物、浴巾遮蔽，卻直接拍小姐裸體，依妨害秘密罪判梁男5月徒刑，可上訴。

檢警調查，梁男2022年2月24日住處打電話聯繫傳播公司叫小姐，當晚6點多對方指派1名小姐到場陪酒，未料小姐因不勝酒力醉倒在內，梁竟然趁她全裸倒臥在浴室期間拿手機偷拍。

後因傳播公司聯繫不上小姐，員工趕到現場才驚覺小姐全裸醉倒，報案後由警方到場搜索，並查扣梁男手機發現裡面的裸照。

台中地院審理時，梁坦承拍小姐裸照，但矢口否認妨害秘密，辯稱自己是為了保護自己才拍，他怕被仙人跳、被說是下藥迷姦小姐。

法院勘驗照片發現，梁當時拍攝小姐赤裸的胸部、大腿及下體，確屬於隱私部位，且梁又趁小姐爛醉無力制止時拍攝，並非「有正當理由」，而是無故竊錄對方身體隱私部位。

法院認為，根據梁男拍的照片，也僅能顯示小姐昏迷或意識不清恍惚倒在地上，其究竟是喝醉或遭人下藥，也無法以該照片釐清，就算梁有拍攝必要，也可用衣物、毛巾遮蔽她隱私部位，認為梁行為不符適當性、必要性原則。

法院審酌，梁男是有一定智識、社會經驗的成年人，卻擅自用手機偷拍小姐全裸，造成對方擔憂照片遭外流，且犯後又矢口否認、沒有和解，依無故竊錄他人身體隱私部位罪判梁5月，得易科罰金。