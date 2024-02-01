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台大醫師施庭芳內線買高端股票緩刑仍上訴 卻因這樣一直請假

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

劉滄梧洩密高端審查結果給妻子施庭芳，一審判決後劉未上訴，但施婦仍提上訴，台灣高等法院排定開庭，她又因病告假，庭期遲遲無法進行。圖／本報資料照片
劉滄梧洩密高端審查結果給妻子施庭芳，一審判決後劉未上訴，但施婦仍提上訴，台灣高等法院排定開庭，她又因病告假，庭期遲遲無法進行。圖／本報資料照片
食藥署疫苗專家審查委員劉滄梧，洩密高端疫苗審查結果給妻子台大醫院醫師施庭芳，施婦問命理師後買入高端股票獲利15萬1千元。士林地方法院依內線交易罪判施婦1年6月徒刑，緩刑3年，支付公庫100萬元，沒收獲利；劉被依洩密罪判3月得易科罰金之刑，緩刑2年，支付公庫20萬。案經上訴，台灣高等法院早排定開庭，但施婦數度因病告假。

劉滄梧2021年7月18日參加高端申請新冠肺炎疫苗緊急使用授權審查會議，獲悉有條件通過結果，洩漏消息給妻子施庭芳；施婦在隔天疫情指揮中心記者會對外公開前，花521萬元買進20張高端股票，當月23、26日賣出，獲利15萬1千元。

士林地院審酌施庭芳從事內線交易破壞證券市場交易秩序；劉滄梧未恪遵攸關疫苗生產利益保密義務，因已繳回犯罪所得，犯後態度良好，宣告緩刑。

但施庭芳仍不服一審判決，上訴高院。高院先前排了幾次準備程序庭期，但施婦「因病告假」，高院只好定4月2日再開庭。

因劉滄梧未上訴，緩刑2年確定，本案檢察官也沒上訴。

法界人士指出，如果案件及早確定，施庭芳的緩刑日期可以盡早開始，案件纏訟不見得是好事。

此外，高端副董陳燦堅友人王信雄涉內線交易案，正由北院審理中。另有3件高端相關案件還在偵辦，分別為立委廖偉翔等告發高端董事長陳銘政、總經理陳燦堅等人違反證券交易法；台北市文明人權服務協會理事長張凱鈞告發衛福前部長陳時中、食藥署長吳秀梅採購高端疫苗涉犯瀆職案；衛福部長薛瑞元、衛福部次長周志浩控國民黨前立委李德維誣告罪。

高端疫苗 內線交易 食藥署

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