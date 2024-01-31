台大醫院員工出國要申請通過審查 工會提告：別成霸道資方

台大醫院「員工申請出國應行注意事項」規定員工得先申請、通過審查才能出國，否則會被送考績委員會懲處。台大醫院企業工會不滿提排除侵害訴訟，請求禁止適用違法的規定，台北地方法院今開庭，工會代表在北院前開記者會，呼籲台大醫院不要成為霸道的資方。

工會顧問、台大醫院護理師柴世媛指出，無論新冠疫情期間或醫院評鑑期間，院方常針對員工休假制定大大小小的限制，醫護人員成為「次等公民」，連憲法保障的遷徙自由都被剝奪。

她說，現行出國審查機制規定，員工安排出國必須要出發之前送出申請單，並具明出國時間、地點、轉機地點等細節，相當不合理，若沒有送出申請單會被送考績委員會懲處，而工會多次代表基層和台大醫院協商、調解，院方均聲稱沒有管理過當，仍以保護員工安全、感控措施、方便人力調度為由，限制員工的遷徙自由和隱私。

柴世媛強調國定假日、例假日、特休、補休都是員工付出勞務換取的權益，若出遊地點是國內，無需送申請單，也不需經過院方同意，但為何地點換到國外，一切就上了枷鎖，除了須獲院方同意外，還須受到考績、績效的威嚇。

她說，台大醫院身為雇主本就不該限制勞工非上班時間的安排，員工也沒有義務告知雇主休假日的規劃，更不用說要獲得雇主同意，呼籲台大醫院不要成為霸道、不守法的資方。

律師翁瑋表示，台大醫院不合理的限制，讓全體員工都是潛在的被害人，希望透過勞動事件法賦予公會不作為訴訟的權利，幫助全體會員向法院聲請禁止院方再施行不合理、違反基本人權的規定。

她說，個別員工可能會擔心獎金、薪水、考績被影響而不敢出面，如此讓院方認為員工長期默許不合理的規定，另台大醫院也回應台灣發生緊急天災時，醫護人員不夠怎麼辦，但法律上有「最小侵害手段」原則，院方可以透過緊急召回、聯絡方式處理，而不是在事前審查員工出國。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫指出，出國審查的陋習不只存在於台大醫院，國內很多醫院都屢見不鮮，過去是擔心公立醫院員工洩漏國家機密，或出國還有健保申報紀錄會衍生法律問題，如今條件早已不復存在，唯一的理由就是因為人力不足，要求員工共體時艱，控管員工的人身自由。

他說，如今政府說要保障醫護人員權利、促進改善勞動環境，但台大醫院作為根本「大開倒車」，拿納稅人的錢來對抗工會、打壓醫護人員，也是在打政府的臉，呼籲台大醫院珍惜勞工，之所以大家還願意加入工會，還願意跟醫院抗衡，因為他們還愛這份工作、喜歡照顧病人，否則早就離職了。