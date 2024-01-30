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老翁酒駕不繳罰單拖4年…昨千萬元農地被封了 今火速現身處理

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市謝姓老翁連續在2019年、2020年間酒駕，分別被開罰18萬元、36萬元，不過謝翁拒繳罰單，案件被移送行政執行署台中分署執行，分署在近日查知，謝男有用名下千坪土地，向金融機構辦理貸款，有還款紀錄，但卻拒繳罰單，謝翁農地若以每坪1萬元價格計算，價值破千萬，昨天分署公告查封後，謝翁今天馬上到分署，承諾要以該土地辦理增貸，希望分署暫緩拍賣農地。

行政執行署台中分署表示，昨天將謝翁名下的農地查封後，謝翁今天下午即出面，向分署表示，願意繳清罰款，承諾會以該筆農地向銀行辦理「增貸」，如果銀行沒有貸足54萬元的話，他也會用分期繳納的方式，將罰款繳清。

台中市謝姓老翁（69歲）先在2019年11月間，因酒後駕駛汽車拒測，被開18萬元罰單，謝翁不思悔改，又在2020年6月間，酒駕拒測，此次被開罰36萬元，謝翁不繳54萬元罰單，台中市交通事件裁決處移送行政執行署台中分署執行，案件移送後，謝翁仍拒絕罰款，不理會分署通知到場報告財產的執行作為。

台中分署先查扣謝翁的保單後，近日得知，謝翁名下在太平區有一筆1512坪的土地，分屬兩個地號，土地上還有一間鐵皮屋，作為宮廟使用，若市價以一坪1萬元計算，謝翁農地價值破千萬。

台中分署表示，為強化酒、毒駕罰鍰案件的執行，昨天上午已會同地政所人員，前往謝翁名下農牧用地，進行定位指定界線位置，現場插立告示牌張貼查封告示，在昨日發函通知謝翁，限期自動繳清或提出清償計畫，若逾期未理會，將在農曆年後，續就查封土地進行拍賣程序，不過昨天查封後，謝翁今已現身分署，承諾償還罰款。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市謝姓老翁酒駕欠罰款54萬元，行政執行署台中分署昨查封謝翁名下土地，今天謝翁即現身處理欠款。圖／行政執行署台中分署提供
台中市謝姓老翁酒駕欠罰款54萬元，行政執行署台中分署昨查封謝翁名下土地，今天謝翁即現身處理欠款。圖／行政執行署台中分署提供
台中市謝姓老翁酒駕欠罰款54萬元，行政執行署台中分署昨查封謝翁名下土地，今天謝翁即現身處理欠款。圖／行政執行署台中分署提供
台中市謝姓老翁酒駕欠罰款54萬元，行政執行署台中分署昨查封謝翁名下土地，今天謝翁即現身處理欠款。圖／行政執行署台中分署提供
台中市謝姓老翁酒駕欠罰款54萬元，行政執行署台中分署昨查封謝翁名下土地，今天謝翁即現身處理欠款。圖／行政執行署台中分署提供
台中市謝姓老翁酒駕欠罰款54萬元，行政執行署台中分署昨查封謝翁名下土地，今天謝翁即現身處理欠款。圖／行政執行署台中分署提供

農地 罰款 罰單 酒駕

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