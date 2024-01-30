查獲警民勾結詐騙集團！警員哥哥掩護獻策弟弟 詐騙上億

涉嫌掩護弟弟，勾結詐騙集團的陳姓警員。翻攝陳姓警員網路照

雲林地檢署去年逮捕一名詐騙集團車手，溯源調查發現高雄林園派出所陳姓員警涉案，檢察官昨天指揮調查站和廉政署南下帶回陳姓員警及其弟弟等共8人漏夜偵訊，今天近午以串證、逃亡、反覆實施為由聲押陳姓兄弟等4人，據了解陳姓員警除洩密，還為集團獻策教導如何規避查緝，約一年來不法所得超過億元，員警以分成獲利。

雲林地檢署去年指揮追查一起網路以現金購買虛擬貨幣的投資作騙案，在虎尾逮捕一名正要交款的林姓車手，檢警持續追查背後集團，從通聯與網路訊息追蹤，陸續查獲該集團共達20多人，陸續傳喚到案，調查發現一名27歲陳姓男子是集團主嫌，從查扣的資料發現陳男的哥哥是目前服務於高雄林園派出所的29歲陳姓警員。

由於陳姓警員過去曾因洩密及素行不佳遭緩起訴，是警方列管員警，辦案小組更從一支可疑手機號碼一路追蹤，發現陳姓員警涉案的成分高，檢察官段可芳昨天指揮廉政署中區、南區調查組、警政署政風室、高雄警方等南下高雄，到林園派出所及陳的住處等五個處所展開搜索。

檢方帶回陳姓員警及其弟弟共8人漏夜偵訊，其中4人坦承犯行訊後請回，包括陳姓兄弟及劉姓與林姓男子，分別涉犯貪汙治罪條例、組織犯罪條例、刑法洩密、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌，今天近午以串證、逃亡，且因陳姓員警曾有類似前科，再以反覆實施為由，向雲林地方法院聲請羈押。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁指出，陳姓員警涉嫌從去年初起，以洩密等方式勾結該詐騙集團，並從中抽成獲取不法所得，不法贓款還在清查中。

據了解，陳姓員警和弟弟勾結，不僅洩露個資資料給弟弟，甚至還充當集團軍師獻策，教大家如何規避警方查緝，讓犯案更安心。從去年初起開始在網路，以現金買虛擬貨幣投資方式詐騙，每月詐騙所得金額高達5千萬元，陳姓員警從中抽取2到4%的不法抽成。

初步估算該集團不法所得可能超過2、3億元，以此計算陳姓員警每月不法抽成也有上百萬元，詳細不法所得金額，目前仍由檢方清算中。雲林地檢署指出，詐騙集團組織綿密，加上陳姓員警掩護，若非逮捕車手突破案情，受害人恐更多，呼籲民眾千萬不要在來路不明的網路任意投資，以免受害。