啃老兒討不到100元竟將158公分母推下樓 逆子上訴仍無期

40歲的黃姓男子向母親討100元被拒，報案稱有人要跳樓後將158公分高的母親自4樓陽台推下，直到檢警突破心防才坦承殺人，事後又改口否認，稱是「不小心推到」。新北地方法院審酌黃接近智能不足，又有酗酒習慣、深受思覺失調症所苦，不應科處死刑，依殺害直系血親尊親屬罪處無期徒刑。台灣高等法院今回黃和檢方上訴。

檢警調查，2022年3月22日晚間8時許，黃建彰趁母親在住家4樓陽台看風景時，向母親討要100元吃飯，老母拒絕，兩人口角。黃報案稱「有人要跳樓」後，抓著老母親，將她從陽台推下，消防人員趕到現場將她送醫，黃母仍在隔天凌晨0時許死亡。

檢察官李秉錡當晚相驗遺體，見黃非常緊張、心虛，又發現他曾有家暴紀錄，訊問筆錄時詳細詢問。黃起先謊稱「母親失足墜樓」，但因陽台圍欄高度不低，檢方懷疑說詞，又改口稱他當時和母親爭執，之後「母親說要跳樓，他就去睡覺了，不知案發經過」，又更讓檢警懷疑。

檢方為突破黃的心房，當場下令逮捕黃並將聲請羈押，他才承認為了100元殺母親，檢方依殺害直系血親尊親屬等罪起訴；新北地院審理時，黃又改口，承認推母親下樓但是是「不小心」的。

黃姓男子說，想和母親拿100元買東西吃，母親以為他想喝酒拒絕，兩人爭執並拉扯，母親抓住他的袖子，他想掙脫，將母親推開，母親重心不穩才會不小心從陽台跌落，「我不是故意將媽媽推下樓的」。

新北地院認為黃母高於陽台70公分，若非外力，黃母不會摔落，而陽台牆壁上方出現擦抹痕跡、與黃自述將母親推下樓情節相符，排除黃母失足可能。一審認為「不小心」只是事後美化說詞，以黃歷次供詞反覆，打110報案時稱是母親「跳樓」，但在警詢、偵查時卻供稱睡醒後找不到母親，是「失蹤」，認定黃的說詞避重就輕、試圖推卸責任，難以採信。

考量精神鑑定顯示黃接近智能不足，又有酗酒習慣、深受思覺失調症所苦，新北地院未處死刑，而是判他無期徒刑。

黃認為判得太重、檢察官認為應處死刑，皆上訴。高院開庭時，黃表示當時和母親拉扯，母親不小心掉落，他犯的應是「過失傷害致死」；律師稱黃有思覺失調症與酒精障礙症，應依刑法第19條減刑。

對於是否為了100元而出手？黃姓男子說「主要原因不是這個」，而是自己身心狀態控制不住，「脾氣上來壓不住」，精神疾病復發。