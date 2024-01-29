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三重警打人案開庭 雙方皆不認罪、警提賠30萬遭拒

中央社／ 新北29日電

新北市三重分局翁姓員警誤認通緝犯並毆傷黃姓民眾，雙方互控傷害都被起訴。新北地院今天開庭，雙方皆否認犯罪，其中翁員強調願意出席調解庭、賠償新台幣30萬元，遭黃男拒絕。

根據起訴書，翁姓員警在民國111年間誤認黃男為李姓通緝犯，翁員詢問黃男是否為李姓通緝犯時，以右手搭在黃男肩膀上，遭黃男反抗。過程中翁員未表明警察身分，雙方互相拉扯時，黃男將翁員向左側摔入機車堆內，再跨坐在翁員身上揮擊。

起訴書指出，後來翁姓與江姓員警一起將黃男壓制在地，並請支援警力到場後，翁員揮擊黃男臉部、身體，並用辣椒水噴黃男眼睛，還辱罵不雅字眼，並強拉黃男至廁所沖洗眼睛。檢方除了依傷害罪嫌起訴黃男，另依公務員假借職務上機會犯傷害、公然侮辱、強制等罪嫌起訴翁姓員警。

新北地院今天開準備程序庭，翁員與黃男都否認犯罪。法官語重心長表示，期盼可以透過調解庭坐下來談，不期待會有具體結果，但可以讓雙方有抒發空間、消弭心理不滿。翁員則表示，不是故意傷害對方，對於認錯人進行盤查表達歉意，也願意以30萬元和解；但黃男堅決表達沒有調解意願。

翁員坦承有做出揮拳、噴辣椒水、壓制等行為，至於是否有罵不雅字眼僅說忘記了。他並表示，按正常流程，警察會以穿制服或出示證件來表達身分，他盤查時有先說「我是三重分局警員」，當時黃男詢問他是誰，他再次說明自己身分後，手搭到黃男肩上，黃男隨後反抓，過程中他還來不及出示員警證件，雙方便爆發激烈爭執。

翁員辯護律師強調，翁員是為了查緝通緝犯，短時間內無法出示證件，但江姓員警有穿員警外套；翁員壓制黃男期間，擔心黃男隨時起身反抗，因此才用辣椒水，後來也是依規定帶黃男到廁所清洗。希望法官量刑時審酌翁員願意調解並具體提出賠償30萬元犯後態度。

黃男則否認將翁員摔入機車堆內或揮拳，並指當時雙方一起跌倒，他才會坐在翁員身上；他從頭到尾都是以右手護臉、左手壓著翁員，「我百分之百沒揮擊」，且他在過程中一直強調對方認錯人，但翁員持續攻擊他。

黃男辯護律師並表示，縱使黃男掙扎時造成翁員傷勢，但那是因為翁員穿便服且始終未出示證件、違法逮捕在先，黃男是基於保衛自己，希望以刑法23條不罰。另外，黃男無前科，希望據此從輕量刑。

法官最後整理出3項爭點，包括黃男是否有傷害行為；翁員有無公然侮辱、傷害的犯意；翁員強拉黃男到廁所沖眼睛，是否構成強制罪等。最後諭知4月18日下午2時30分續開審理程序庭。

通緝 廁所

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