獨／掏空賣假股票 董事股東控創心醫電蔡昆熹吸金上億

總統蔡英文曾參訪、位於新竹生物醫學園區的創心醫電，先前遭聯合報獨家踢爆涉嫌放任創投公司誘騙投資人購買未上市股票吸金後，接連有受害人爆出該董事長蔡昆熹與旭晨醫電董事長陳志豪聯手侵占公款、掏空公司及違法取得不實股權兜售等內幕，已知受害人超過30人，且遍布科技界、醫界和學界，累積金額超過1億，新竹地檢署分案調查中。

創心醫電針對日前遭控訴誘騙投資人購買未上市股票吸金一事，也在官網發布聲明，表示目前公司並無上櫃計畫或相關申請，也從未委託永富創投公司對外銷售股票，亦無其他業務往來，且公司都有持續研發生產，公司人員也仍在正常上班運作。任何關於創心醫電公司的業務說明，以公司網站公開資訊為主，請股東和往來廠商千萬別遭不明人士之不實說法誤導。

記者致電陳志豪多次也未接電話，陳志豪以訊息回覆表示，蔡昆熹因忙於醫務，授權給他回覆關於創心醫電一事，他將連繫律師準備完整資料，但律師事務所周休二日，無法要求律師行無義務之事，將在周三（31日）提供完整資料及說明。

曾任創心醫電董事長特助及董事的吳榮峯具名控訴，創心醫電最早僅有8千萬資本額，公司原本有大好前景，專利無線十二導程心電圖監護儀更獲得2015與2017國家新創獎，但後面公司都沒有繼續研發，反倒蔡昆熹接手後開始利用各種包裝專案、擴建廠房等來詐騙投資人。

吳榮峯指出，公司現資本額為4.17億，蔡昆熹利用其名聲吸金詐騙，甚至在去年3月24日找來會計師做假帳，再偽造董事會紀錄、製造虛偽交易違法增資1.26億，最終增資計畫因破洞百出，遭竹科管理局撤銷。

吳榮峯更指，原本蔡昆熹接手創心醫電前，還有7千多萬現金流，但全被蔡昆熹掏空，不但將公司1千5百萬匯入私人帳戶，還在股東未知情的情況下，利用員工認股方式取得不實股權、私自刻員工印章，發行市價約5.43億價值股票對外兜售，已知受害人達30多人，而這些員工全都不知自已領有股票「變成股東」，均已授權委任他提起訴訟。

吳榮峯強調，未上市公司買賣股票要印實體股票、記名，但蔡昆熹實體股票賣完後，就開認股證明書，騙投資人公司上市後就可以直接入股，還有人拿到二版T開頭的假股票，且很多人都不知道創心醫電已被掏空，蔡昆熹行為已違反證券交易法，他已提告，呼籲更多受害人挺身而出，一起把蔡昆熹、陳志豪送進監獄。

另名受害大股東，科技業前高階主管戴先生說，2016年當時還沒有電子聽診器，不過創心醫電已研發出可利用AI分辨疾病聲音、監測胎兒心音且具有自動記錄功能的電子聽診器，經過醫師好友大力推薦因而投資約2千張創心醫電股票，當時蔡昆熹和陳志豪掛保證2017年公司就會興櫃上市，後來他和親友前後投資約4千張，價值約1億的股票，但直到今年都還沒有掛牌。

吳榮峯說，戴先生不是個案，他手邊已有醫師、教授、工程師，還有企業董事長都受騙投資，他有人證、物證證明蔡昆熹利用不法所得幫老婆繳房貸購買豪宅，登記在他人名下，希望檢調盡速調查、凍結其資產，避免潛逃或洗錢至海外，將被害人的血汗錢還給大家。

記者連日致電蔡昆熹多次均未接電話，留下簡訊也未回覆；記者致電創心醫電公司詢問，員工表示公司運作正常，但蔡昆熹不在辦公室，將會代為轉達，但直至約定的截稿日前仍未取得回應。雖員工表示公司營運正常，但竹科管理局已經廢止該公司投資計畫，新竹地檢署也表示該案已分案調查中。