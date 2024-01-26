城中城大火46死 縱火婦無期逃死

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

高雄城中城大火釀46死慘劇，縱火的婦人黃格格被最高法院判無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
高雄城中城大火釀46死慘劇，縱火的婦人黃格格被最高法院判無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
高雄市城中城大樓三年前大火造成四十六死四十三傷，婦人黃格格將沉香餘燼倒在沙發上，悶燒起火蔓延至整棟大樓而釀災，檢方起訴求處死刑最高法院昨天駁回檢方和黃婦上訴，依殺人罪判處黃婦無期徒刑，褫奪公權定讞，確定逃死。

檢方上訴指出，黃格格可預見會造成無法回復重大傷亡，仍將沉香餘燼倒在沙發上，致四十六人死亡，危害程度不亞於殘忍的恐攻行動，屬「情節最重大之罪」，且黃婦經評估有高度再犯風險，難有教化可能，不處死刑並不妥適。

最高法院指出，黃格格把餘燼倒在沙發坐墊，經過一段時間才蓄積引發火勢，她離開時火勢尚未引燃，犯罪手段和惡行並非極端殘忍及重大，且城中城大樓防火避難設備老舊故障，長年疏於管理造成嚴重災害，認為黃婦犯行與直接縱火不同，非情節最重大之罪。

最高法院表示，雖黃格格再犯風險高，但鑑定也建議對她心理治療、酒癮戒治，可見仍有改善可能，審酌黃婦已五十三歲，縱使假釋出獄也年近八十，精神體能不如以往，且假釋期間保護管束長達廿年，仍可防範逾矩情事，認為處無期徒刑並無違法。

黃格格二○二一年十月十三日晚間，在郭姓男友借住的城中城大樓一樓木製隔間。隔天凌晨兩點，黃格格將香爐內未完全熄滅的沉香餘燼，倒在郭男沙發上，騎機車離開，導致坐墊悶燒起火，火勢迅速向上蔓延，致四十六人身亡。

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