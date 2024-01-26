許宗力拚定位？憲法法庭4月23日辯廢死

司法院長許宗力。圖／聯合報系資料照片 卅七名死囚主張刑法將死刑定為主刑之一，侵害人性尊嚴、生命權，聲請法規範憲法審查。憲法法庭以年紀最大的王信福為主案，併卅六案審理，四月廿三日行言詞辯論，死刑存廢直球對決，將在三個月內判決。據悉，司法院長許宗力有意隨蔡英文總統去職，國內近九成民意反廢死，許宗力是否不顧賴清德政權而追求個人歷史定位，法界並不意外。

一九九○年八月，嘉義市「船長卡拉OK」二名下班警察被槍殺，槍手陳榮傑判處死刑槍決，在場被認定是主謀的王信福（七十二歲）逃亡大陸十多年，後來持假護照和台胞證返台被捕，判死刑定讞。廢死聯盟二○二一年成立「王信福救援大隊」，設法為王平冤。

這卅七名死囚殺人手法駭人，例如王鴻偉開賓士車撞死追求的女子張雅玲、狂刺她一百七十六刀；黃麟凱勒死王姓前女友母女，殺害王女前，還先性侵逞慾；「驚世媳婦」林于如殺死母親、婆婆和丈夫詐領保險金；黃春棋、陳憶隆綁架富商黃春樹並撕票，廿四年前判死刑定讞，但至今未槍決，是關押最久的兩個死囚。

憲法法庭昨公布爭點，首先先探討死刑除剝奪生命權外，是否也干預人民免於酷刑、人性尊嚴等憲法權利？死刑追求目的為何？剝奪人民憲法上權利是否為憲法所允許？如果死刑違憲，有什麼取代死刑的制裁手段或配套？

若死刑制度合憲，憲法法庭將討論適用死刑的範圍是否限縮？刑法部分條文修正前為唯一死刑的犯罪，在修法後改為「死刑或無期徒刑」，早先判決的聲請人主張，終局判決所適用的刑法罪名違憲。另外，刑法對精神障礙或心智缺陷的人犯罪有不罰或減刑規定，若凶手犯罪時辨識能力正常，等待槍決期間若精神異常，是否仍應執行死刑？

目前最高法院就可能的死刑案件都會開「生死辯」，但刑事訴訟法沒明文要強制辯護、行言詞辯論、判決確定後的非常救濟，也被質疑違憲。評議是否該「一致決」，也是辯論重點，若如此，最高法院合議庭五名成員只要有一人堅守「不殺生」信念，即便凶手窮凶惡極也無法判死。

大法官、司法院副院長蔡烱燉與蔡彩貞因參與過死囚王鴻偉、王柏英審理，尤伯祥擔任過邱和順辯護人，須迴避。今年十月底有七名大法官任滿，由於立委選舉呈現國會三黨不過半、賴清德又只獲四成民意選票，許宗力卸任前拚死刑法規範審查卻要賴清德埋單，認定違憲與否只要七票就能過關，是否尊重新民意掀起波瀾。