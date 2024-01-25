空殼公司越南引進百餘非法移工 詐取仲介費達2500萬元

越南籍阮姓男女涉嫌串通國內幾家公司，利用在仲介公司上班職務之便，非法引進大批越南籍移工，受害百餘名移工誤信為合法引入，還繳交10萬元高額仲介費用，不法獲取利達兩千多萬元，雲林地檢署經約1年調查，陸續帶回越南阮氏女子、台籍王男、魏男及阮姓逃逸移工等人，今天以違反就業服務法、偽造文書、詐欺取財等罪嫌起訴；配合的10名公司負責人緩起訴處分。

移民署基隆市專勤隊去年初接獲情資，疑有越南新住民利用在仲介公司上班職務之便，非法引進大批越南籍移工，牟取暴利，雲林地檢署檢察官段可芳指揮基隆、雲林、嘉義等專勤隊及雲林警調共同偵辦，經長達約1年調查，出動130餘人，兵分多路到台中、彰化、雲林追查9家疑為空殼公司展開搜索，陸續帶回45歲越南阮氏女子及台灣籍王姓、魏姓男子，及44歲阮姓逃逸移工等人偵訊。

雲林地檢署主任檢察官告啟仁指出，經查王、魏男子分別為兩家人力仲介公司的共同經營者，越南新住民的阮氏女子獲聘為該公司業務經理，負責翻譯、移工管理等事務，逃逸移工的阮男為阮氏女子的同居男友，協助管理越南籍移工。

檢方指出，王、魏、陳男、阮氏女子等10名公司負責人，涉以不實資料成立空殼公司及工廠，利用人頭反覆加退保的方式，虛報公司及工廠的勞保投保人數，以提高移工聘僱名額，取得聘僱許可後，再招攬及誘騙越南籍移工來台工作，來台後卻在不同於勞動契約上所登錄的地點，從事與契約內容不符的工作。