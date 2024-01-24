律師王晨桓涉ACE王牌交易所虛擬幣詐案 裁定羈押禁見
名列國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金數億，檢警日前聲押7人獲准，本月23日第二波偵蒐，搜索、約談擔任「軍師」的建業法律事務所所長王晨桓5人到案，檢方訊後聲押王晨桓等人，法官晚間裁定王羈押禁見。
檢察官聲押的是王晨桓、誆稱MOCT（魔券幣） 將於ProEX等知名交易所上市並負責相關業務的李琳達、ACE職員高偉倫、自稱「系統之神」的在押共犯林耿宏的友人林淑芬、謝詩瑩。
除王晨桓羈押禁見外，謝詩瑩、林淑芬也裁定羈押禁見，至於李琳達與高偉倫還在漏夜審查。
王晨桓主持的建業法律事務所成立於1973年，辦公室位在「台北101」大樓，為國內頂尖的法律事務所之一；2022年王晨桓接任所長，涉嫌為詐團提供法律意見，另協助洗錢讓詐團規避法律制裁。
專案小組調查，潘奕彰等人勾結詐團，2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息，或者招攬業務員以話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱1顆市值30元台幣，加碼宣傳未來會在國內外虛擬貨幣交易所交易，獲利可期等。
詐團成員要求投資人下載特定APP，再要求「場外交易」，規避交易所KYC審查，被害人誤以為是以低價購買虛擬幣，事後發現虛擬幣無法流通變現，向警調單位提告檢舉。
台北地檢署本月3日指揮警調15路搜索，查扣現金1億1152萬元、1億800萬元的虛擬幣，訊後聲押潘奕彰、林耿弘、推銷虛擬幣的林若蕎、林耿宏的胞弟林耿漢、共犯林敬智、張爾杰、林婉榆，法官已裁定7人全部羈押禁見。
第一波收網後，檢警調展開第二波偵查，23日再指揮新北市刑大、調查局台北市調查處、宜蘭縣礁溪、蘇澳分局搜索10處地點，拘提王晨桓5人到案，檢察官複訊後，聲押王晨桓5人。
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