北檢檢察官林達參選檢審委員 推改良一、二審輪調制
台北地檢署檢察官林達今發出聲明，將參選今年檢察官人事審議委員，他承諾會盡最大努力，捍衛檢察獨立，推動檢察人事改革的完善。
林達說，新一屆檢察人事審議委員會將面新任的總統、部長、國會及3個黨團。新的政治環境將帶來新的民主問責，同時可能導入人事干預。如何應對上述挑戰是新一屆民選委員的責任。
林達認為，從遴選檢察長遴選、圈選主任檢察官，以及借調行政司處，均攸關檢察士氣與檢察獨立，應當避免內部裙帶關係，阻斷外部政治關說。
他說，5年來，9名民選委員和法務部長蔡清祥已建立默契，形成公開透明的運作慣例，降低早年的裙帶關係和不良風氣。即便如此，仍需新一屆民選委員和未來部長的合作，延續慣例。
林達說，在一二審輪調歷練方面，歷經5年運作，目前也出現了一些狀況和挑戰，包括二審提早回任一審並大量外調擔任行政職，高本檢吸引力不足，北檢也因回任過多出現老化現象；且外調佔缺過多，導致許多檢察官難以平調北檢，影響全國流動。
他指出，改良一二審輪調歷練、通盤研議檢察人才培育機制、檢察官工作負擔過重、修改刑事訴訟法、修改運作準則以及確立檢察官助理的正式預算等問題，均須溝通與協調。
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