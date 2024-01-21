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喝酒又進補…男巡邏車前囂張闖紅燈 一吹酒測嚴重超標

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名蔡姓男子昨晚在桃園區一間餐廳聚餐，席間黃湯下肚又吃加了米酒的藥燉排骨，結果聚會結束後酒駕上路，囂張地在巡邏員警旁直接闖紅燈右轉，當場被警方攔下，而蔡男一吹酒測果然數值嚴重超標，全案依法移請偵辦。

桃園警分局員警昨晚9點多巡邏行經三元街與大業路口等紅燈，一名騎士不顧路口紅燈，竟從馬路外側的空地繞過紅燈右轉，員警見狀立刻開啟警示燈將騎士攔停。

對此騎車的56歲蔡姓男子稱自己不知道不能這樣轉彎，但員警在交談過程中發現他散發酒味，詢問蔡男有沒有喝酒，他說自己沒喝酒但有吃檳榔，但經酒精測試棒檢測出現酒精反應，蔡男又改口晚上有喝2瓶啤酒，經實施酒精檢測為0.63MG/L，已嚴重超標。

最後蔡男坦承，自己除了在小吃攤喝啤酒，也在藥燉排骨中加米酒提味，原本心想只加一點點應該還好，沒想到酒測值這麼高，全案依法移請偵辦。警方呼籲，冬令時節民眾進補聚餐，若食用含酒精餐點或飲料，請勿駕駛動力車輛，以免危害自身及他人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

騎車的56歲蔡姓男子稱自己不知道不能這樣轉彎，但員警在交談過程中發現他散發酒味，蔡男辯稱自己沒喝酒但有吃檳榔，但經酒精測試棒檢測出現酒精反應。記者周嘉茹／翻攝
騎車的56歲蔡姓男子稱自己不知道不能這樣轉彎，但員警在交談過程中發現他散發酒味，蔡男辯稱自己沒喝酒但有吃檳榔，但經酒精測試棒檢測出現酒精反應。記者周嘉茹／翻攝
蔡男被測出酒精反應後，改口晚上有喝2瓶啤酒，經實施酒精檢測為0.63MG/L，已嚴重超標，蔡男才坦承還有吃加了米酒提味的藥燉排骨。記者周嘉茹／翻攝
蔡男被測出酒精反應後，改口晚上有喝2瓶啤酒，經實施酒精檢測為0.63MG/L，已嚴重超標，蔡男才坦承還有吃加了米酒提味的藥燉排骨。記者周嘉茹／翻攝

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