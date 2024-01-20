快訊

159人身亡！南韓梨泰院事件應對不力 首爾警察廳長金光浩遭起訴

華航素食餐爭議！爆料網友神隱4天道歉了「空服員不該受到這樣傷害」

寒流要來了該去哪追雪？賈新興曝最佳時間和賞雪機率

選舉紛擾落幕 綠營台東前黨部主委簡維國酒駕案獲不起訴

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

民進黨台東縣前黨部主委、縣議員簡維國上月初因酒駕事件辭職，後續引發黨部主委改選風波。簡維國表示，選後已接獲台東地檢署不起訴及監理站撤銷裁罰通知書，車禍事件與飲酒沒有關係，不過很遺憾因他個人疏失造成黨部同仁年前離職、多年努力遭質疑，也希望外界引以為鑑，喝酒千萬不要開車。

12月2日下午，台東縣議員簡維國在台東市區民航、中興路口與一名女性駕駛發生車輛碰撞事故，雙方未受傷，警方到場發現簡維國的酒測值為0.16毫克/公升，員警依照標準作業程序，實施生理平衡檢測，逐項均通過，員警依規定舉發並函送台東地檢署。

簡維國時兼民進黨縣黨部主委，正值選前敏感時機，綠營黨內又出現候選人賴坤成及劉櫂豪路線紛爭，簡在外界壓力下辭去主委，並低調申訴爭取權益。選舉落幕，國民黨黃建賓當選，賴、劉兩人落敗。

簡維國表示，近日陸續接獲地檢署不起訴書及監理站撤銷行政罰通知，主要原因是他的酒測值低於每公升0.25毫克且三項檢測通過，車禍與飲酒沒有必然關係。

「我完全沒有施壓！」簡維國強調，若他要施壓，會在一開始就施壓，不會在最後才透過申訴爭取權益，若有施壓，這段時間也不會這麼慘。

簡維國說，雖然最後獲得不起訴處分，不過他辭掉黨部主委，也導致幹部在年關前丟掉工作，被外人拿來大作文章，甚至用他個人疏失來否定黨部3年多來的努力，這樣非常不公平，「不應該因為我個人事件來抹滅這段時間的辛勞，他們都已經離職了，不要再為難他們」。簡說，他要再次為酒駕事件道歉，年關將近，大家千萬不要喝酒開車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東縣議員簡維國因酒駕涉及的公共危險案，台東地檢署給予不起訴。圖／取自簡維國臉書
台東縣議員簡維國因酒駕涉及的公共危險案，台東地檢署給予不起訴。圖／取自簡維國臉書
台東縣議員簡維國的酒駕車禍獲不起訴處分。圖／本報資料照
台東縣議員簡維國的酒駕車禍獲不起訴處分。圖／本報資料照
在獲得不起訴後，台東監理站撤銷裁罰。圖／取自簡維國臉書
在獲得不起訴後，台東監理站撤銷裁罰。圖／取自簡維國臉書
台東縣議員簡維國因酒駕涉及的公共危險案，台東地檢署給予不起訴。圖／取自簡維國臉書
台東縣議員簡維國因酒駕涉及的公共危險案，台東地檢署給予不起訴。圖／取自簡維國臉書

簡維國 台東 監理站

延伸閱讀

新北總統大選得票結果幾乎於全國一致 分析藍綠白2026實力

【專家之眼】弱勢拜登政府恐難約束綠營未來作為

柯P選後「嗡嗡嗡」仍響不停 彰化縣民眾黨員大躍進

賴清德捐出1.6億補助款 侯友宜「也全捐」：由黨部統籌規畫

相關新聞

雙和醫院新冠確診者持刀連砍3護理師 還猛刺她會陰 判賠913萬

新冠肺炎確診者洪堯見2021年5月底在新北市雙和醫院隔離病房內拿刀砍殺施、蔡、陳姓3名護理師，新北檢方依殺人未遂罪嫌、違...

獨／跑單幫賺外快…攜黃金走小三通遭大陸查獲 過年可能回不來

金廈小三通從去年1月7日復航後，搭乘人數屢創新高，跑單幫的「邊境貿易」也重新復甦，不少民眾為了補貼船資，幫忙帶貨到廈門，...

選舉紛擾落幕 綠營台東前黨部主委簡維國酒駕案獲不起訴

民進黨台東縣前黨部主委、縣議員簡維國上月初因酒駕事件辭職，後續引發黨部主委改選風波。簡維國表示，選後已接獲台東地檢署不起...

為了買檳榔不惜違停 2通緝犯向桃警亂報個資仍落網

桃園市桃園警分局中路派出所員警昨天下午2點多在轄區國際路機車巡邏時，發現僅有雙向2個車道的巷道，竟有輛白色轎車違規停在路...

低收男養40隻狗 髒亂惡臭任繁殖、餓死 罰9萬8不服被駁回

苗栗徐姓男子飼養高達40幾隻狗因散發惡臭被檢舉，苗栗縣政府動保處派員訪查驚見現場極度髒亂、排泄物臭味瀰漫，犬隻都沒絕育任...

台南56歲工人10犯酒駕 多次入獄還續犯 法官重判2年刑

台南56歲鄭姓粗工前年底酒駕前年底被判10月，去年2月才執行完畢，不到半年，在安南工地飲酒後騎機車上路，傍晚返家途間未使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。