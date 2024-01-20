選舉紛擾落幕 綠營台東前黨部主委簡維國酒駕案獲不起訴

民進黨台東縣前黨部主委、縣議員簡維國上月初因酒駕事件辭職，後續引發黨部主委改選風波。簡維國表示，選後已接獲台東地檢署不起訴及監理站撤銷裁罰通知書，車禍事件與飲酒沒有關係，不過很遺憾因他個人疏失造成黨部同仁年前離職、多年努力遭質疑，也希望外界引以為鑑，喝酒千萬不要開車。

12月2日下午，台東縣議員簡維國在台東市區民航、中興路口與一名女性駕駛發生車輛碰撞事故，雙方未受傷，警方到場發現簡維國的酒測值為0.16毫克/公升，員警依照標準作業程序，實施生理平衡檢測，逐項均通過，員警依規定舉發並函送台東地檢署。

簡維國時兼民進黨縣黨部主委，正值選前敏感時機，綠營黨內又出現候選人賴坤成及劉櫂豪路線紛爭，簡在外界壓力下辭去主委，並低調申訴爭取權益。選舉落幕，國民黨黃建賓當選，賴、劉兩人落敗。

簡維國表示，近日陸續接獲地檢署不起訴書及監理站撤銷行政罰通知，主要原因是他的酒測值低於每公升0.25毫克且三項檢測通過，車禍與飲酒沒有必然關係。

「我完全沒有施壓！」簡維國強調，若他要施壓，會在一開始就施壓，不會在最後才透過申訴爭取權益，若有施壓，這段時間也不會這麼慘。

簡維國說，雖然最後獲得不起訴處分，不過他辭掉黨部主委，也導致幹部在年關前丟掉工作，被外人拿來大作文章，甚至用他個人疏失來否定黨部3年多來的努力，這樣非常不公平，「不應該因為我個人事件來抹滅這段時間的辛勞，他們都已經離職了，不要再為難他們」。簡說，他要再次為酒駕事件道歉，年關將近，大家千萬不要喝酒開車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康